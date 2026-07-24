Trecho da BR-324 é novamente interditado cinco dias após liberação

O trecho da BR-324 onde surgiu uma cratera no km 604, em Simões Filho, voltará a ser parcialmente interditado nesta sexta-feira, 24. A medida foi adotada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para permitir a continuidade das obras após a identificação de um vazamento em uma manilha da rede de drenagem.

Segundo a PRF, a área precisou ser reaberta para que as equipes realizem novos reparos. Neste primeiro momento, a interdição ocorrerá no sentido Feira de Santana, com o bloqueio da faixa da esquerda.

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As equipes responsáveis aguardam a chegada do maquinário para iniciar os trabalhos. Após o início da intervenção, será realizada uma nova avaliação técnica para definir as próximas etapas da obra e o tempo estimado de duração da interdição.

De acordo com a PRF, o trecho está, neste momento, apenas isolado pelas equipes responsáveis. A interdição parcial da rodovia será iniciada somente após a chegada dos equipamentos necessários para a execução dos serviços de reparo.

Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já estão no local aguardando a chegada das máquinas para dar início às intervenções.

A PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, planejarem os deslocamentos para evitar retenções. Novas informações sobre as condições de tráfego serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

Trecho havia sido liberado após quase duas semanas

O km 604 da BR-324 foi totalmente liberado na noite do último domingo, 19, após quase duas semanas de obras para recuperação da pista. As intervenções foram iniciadas depois que uma cratera se abriu no local, no dia 7 de julho, provocando longos congestionamentos, com filas de até sete quilômetros e cerca de 30 minutos de retenção.

Estado de emergência

Durante a execução das obras, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) decretou estado de emergência no trecho da BR-324, diante da necessidade de intervenções imediatas para corrigir um recalque provocado por um processo erosivo na pista.

Inicialmente, apenas uma faixa foi interditada. No entanto, após novas avaliações técnicas, o bloqueio foi ampliado e o tráfego precisou ser desviado para garantir a segurança dos motoristas.

Depois da recuperação da via e do recapeamento do trecho, o trânsito foi restabelecido. Entretanto, o surgimento de um vazamento na rede de drenagem exigiu uma nova intervenção, levando à interdição parcial da rodovia nesta sexta-feira.

Veja vídeo: