Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Operação apreende cerca de 10 mil porções de drogas na RMS

Entorpecentes foram encontrados já fracionados e embalados para o tráfico

Alice Paulilo
Por
Grande quantidade de crack, cocaína e maconha foram localizadas em Camaçari
Grande quantidade de crack, cocaína e maconha foram localizadas em Camaçari - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

A Polícia Civil apreendeu cerca de 10 mil porções de drogas já fracionadas, embaladas e preparadas para o tráfico nesta terça-feira, 28, na região de Catu de Abrantes, pertencente ao município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A operação localizou crack, cocaína e maconha em um imóvel utilizado como depósito pelo grupo criminoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A ação foi um desdobramento da investigação instaurada após a operação realizada em Jauá, em 9 de julho deste ano, quando foi encontrado um imóvel utilizado como laboratório para preparação e armazenamento de entorpecentes.

Desdobramento das investigações

Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram um segundo imóvel, localizado nas dependências da antiga sede de uma aldeia indígena, em Catu de Abrantes, que seria utilizado como depósito de entorpecentes da organização criminosa.

Leia Também:

APÓS AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Médica denunciada por injúria racial e homofobia é solta pela Jutiça
Médica denunciada por injúria racial e homofobia é solta pela Jutiça imagem

FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facadas na Bahia; companheiro é preso em flagrante
Mulher é morta a facadas na Bahia; companheiro é preso em flagrante imagem

TRAGÉDIA

Idoso é morto com golpes de capacete horas após se aposentar na Bahia
Idoso é morto com golpes de capacete horas após se aposentar na Bahia imagem

A ação foi realizada por investigadores da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) e faz parte das operações de combate ao tráfico nas localidades de Vila de Abrantes, Catu de Abrantes e Jauá.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações continuam para identificar os integrantes do grupo criminoso, localizar outros pontos de armazenamento de drogas e desarticular a atuação da organização na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Drogas apreendidas Polícia Civil rms

Relacionadas

Mais lidas