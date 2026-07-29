Operação apreende cerca de 10 mil porções de drogas na RMS

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A Polícia Civil apreendeu cerca de 10 mil porções de drogas já fracionadas, embaladas e preparadas para o tráfico nesta terça-feira, 28, na região de Catu de Abrantes, pertencente ao município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A operação localizou crack, cocaína e maconha em um imóvel utilizado como depósito pelo grupo criminoso.

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A ação foi um desdobramento da investigação instaurada após a operação realizada em Jauá, em 9 de julho deste ano, quando foi encontrado um imóvel utilizado como laboratório para preparação e armazenamento de entorpecentes.

Desdobramento das investigações

Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram um segundo imóvel, localizado nas dependências da antiga sede de uma aldeia indígena, em Catu de Abrantes, que seria utilizado como depósito de entorpecentes da organização criminosa.

A ação foi realizada por investigadores da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) e faz parte das operações de combate ao tráfico nas localidades de Vila de Abrantes, Catu de Abrantes e Jauá.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações continuam para identificar os integrantes do grupo criminoso, localizar outros pontos de armazenamento de drogas e desarticular a atuação da organização na região.