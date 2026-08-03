Inscrições para 600 vagas do Jovem Aprendiz começam nesta segunda-feira

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As inscrições para o processo seletivo do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028, promovido pela Prefeitura de Salvador, começam nesta segunda-feira, 3, às 10h. Ao todo, são oferecidas 600 vagas para adolescentes e jovens da capital baiana, com remuneração de meio salário mínimo e vale-transporte.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário que será disponibilizado no site e no Instagram do Parque Social. Serão aceitas até 2,4 mil inscrições e, após esse limite, o formulário será encerrado.

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A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge) em parceria com o Parque Social, é voltada para jovens de 14 a 21 anos. Das 600 vagas, 300 são destinadas ao turno matutino e 300 ao vespertino.

Com duração de 17 meses e carga horária de 1.280 horas, o projeto combina formação teórica e prática. Os participantes atuarão como auxiliares de escritório em secretarias e órgãos da Prefeitura de Salvador, além de receberem capacitação em temas como empreendedorismo, cidadania, ética profissional, projeto de vida e desenvolvimento socioemocional.

Processo seletivo

O processo seletivo será composto por inscrição on-line, comprovação presencial de renda e entrevista técnica com avaliação cognitiva. Também há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas pretas e pardas, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica.

Os candidatos devem conferir o regulamento e providenciar a documentação exigida antes de realizar a inscrição, já que a análise dos documentos anexados ao formulário tem caráter eliminatório.

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