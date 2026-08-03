SALVADOR
Inscrições para 600 vagas do Jovem Aprendiz começam nesta segunda-feira
Serão aceitas até 2,4 mil inscrições
As inscrições para o processo seletivo do Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028, promovido pela Prefeitura de Salvador, começam nesta segunda-feira, 3, às 10h. Ao todo, são oferecidas 600 vagas para adolescentes e jovens da capital baiana, com remuneração de meio salário mínimo e vale-transporte.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio de formulário que será disponibilizado no site e no Instagram do Parque Social. Serão aceitas até 2,4 mil inscrições e, após esse limite, o formulário será encerrado.
A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge) em parceria com o Parque Social, é voltada para jovens de 14 a 21 anos. Das 600 vagas, 300 são destinadas ao turno matutino e 300 ao vespertino.
Com duração de 17 meses e carga horária de 1.280 horas, o projeto combina formação teórica e prática. Os participantes atuarão como auxiliares de escritório em secretarias e órgãos da Prefeitura de Salvador, além de receberem capacitação em temas como empreendedorismo, cidadania, ética profissional, projeto de vida e desenvolvimento socioemocional.
Processo seletivo
O processo seletivo será composto por inscrição on-line, comprovação presencial de renda e entrevista técnica com avaliação cognitiva. Também há reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), pessoas pretas e pardas, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica.
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Os candidatos devem conferir o regulamento e providenciar a documentação exigida antes de realizar a inscrição, já que a análise dos documentos anexados ao formulário tem caráter eliminatório.
Serviço
- Projeto: Jovem Aprendiz Empreendedor 2026-2028
- Vagas: 600 (300 para o turno matutino e 300 para o vespertino)
- Público-alvo: jovens de 14 a 21 anos
- Inscrições: a partir desta segunda-feira (3), às 10h
- Limite: 2,4 mil inscrições
- Forma de inscrição: on-line, por formulário disponibilizado no site e no Instagram do Parque Social.