CONCURSOS
Instituto Federal abre concursos com ganhos de até R$ 15 mil
As oportunidades contemplam cargos de técnicos-administrativos e de professores
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) abriu as inscrições de dois concursos públicos que oferecem 65 vagas para cargos de níveis médio e superior.
As oportunidades contemplam cargos de técnicos-administrativos (19 vagas) e de professores (46 vagas) com remunerações iniciais que podem chegar a R$ 13.288,85, além de auxílios, como o de vale-alimentação, fixado em R$ 1.192.
Estão sendo oferecidas as seguintes oportunidades:
Docente:
Professores de ensino básico, técnico e tecnológico em áreas como:
- Administração;
- Automação industrial;
- Educação física;
- Física;
- História;
- Informática;
- Matemática;
- Sociologia;
- Tecnologia;
- Entre outras.
Técnicos Administrativos (TAE)
Vagas para níveis C, D e E, incluindo funções como:
- Assistente de alunos;
- Técnico de laboratório;
- Bibliotecário-documentalista;
- Engenheiro civil;
- Arquiteto;
- Técnico em assuntos educacionais.
A seleção está dividida em dois editais organizados pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs).
Provas
A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 27 de setembro, preferencialmente nas cidades de Chapecó, Florianópolis e Joinville..
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A seleção para todos os cargos terá prova objetiva. Os cargos técnicos de laboratório terão, também, prova prática. Para a função de professor, os candidatos vão ter ainda provas discursiva, de desempenho didático e de títulos.
Remuneração
- Técnicos Administrativos: salário inicial entre R$ 2.607,70 e R$ 5.215,39. Servidores com escolaridade superior à exigida para o cargo têm direito ao Incentivo à Qualificação (IQ), que pode gerar um acréscimo de até 75% sobre o vencimento básico.
- Docentes: a remuneração inicial parte de R$ 6.180,86 e pode atingir R$ 13.288,85, a depender do grau de titulação (especialização, mestrado ou doutorado).
Além dos vencimentos, os aprovados recebem auxílio-alimentação de R$ 1.192,00 e, quando aplicável, auxílio pré-escolar mensal de R$ 526,64 para dependentes até 6 anos.
Como se inscrever
As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo site da banca organizadora (Faurgs), do dia 17 de agosto ao dia 18 de agosto
Taxas de inscrição:
- R$ 180 (técnico-administrativo níveis C e D)
- R$ 240 (técnico-administrativo nível E)
- R$ 300 (professores)
O resultado final e a homologação do concurso público estão previstos para janeiro de 2027.