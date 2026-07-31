Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CONCURSOS

Instituto Federal abre concursos com ganhos de até R$ 15 mil

As oportunidades contemplam cargos de técnicos-administrativos e de professores

Carla Melo
Por
Sede do IFSC
Sede do IFSC - Foto: Divulgação

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) abriu as inscrições de dois concursos públicos que oferecem 65 vagas para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades contemplam cargos de técnicos-administrativos (19 vagas) e de professores (46 vagas) com remunerações iniciais que podem chegar a R$ 13.288,85, além de auxílios, como o de vale-alimentação, fixado em R$ 1.192.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Estão sendo oferecidas as seguintes oportunidades:

Docente:

Professores de ensino básico, técnico e tecnológico em áreas como:

  • Administração;
  • Automação industrial;
  • Educação física;
  • Física;
  • História;
  • Informática;
  • Matemática;
  • Sociologia;
  • Tecnologia;
  • Entre outras.

Técnicos Administrativos (TAE)

Vagas para níveis C, D e E, incluindo funções como:

  • Assistente de alunos;
  • Técnico de laboratório;
  • Bibliotecário-documentalista;
  • Engenheiro civil;
  • Arquiteto;
  • Técnico em assuntos educacionais.

A seleção está dividida em dois editais organizados pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs).

Provas

A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 27 de setembro, preferencialmente nas cidades de Chapecó, Florianópolis e Joinville..

Leia Também:

CARREIRA POLICIAL

Concurso PCBA: tudo sobre o edital e 5 dicas para acelerar aprovação
Concurso PCBA: tudo sobre o edital e 5 dicas para acelerar aprovação imagem

CONCURSO PÚBLICO

Polícia Civil abre concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
Polícia Civil abre concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16,4 mil imagem

PROCESSO SELETIVO

Rede de hospitais oferece 18 vagas com salários de até R$ 6,1 mil
Rede de hospitais oferece 18 vagas com salários de até R$ 6,1 mil imagem

A seleção para todos os cargos terá prova objetiva. Os cargos técnicos de laboratório terão, também, prova prática. Para a função de professor, os candidatos vão ter ainda provas discursiva, de desempenho didático e de títulos.

Remuneração

  • Técnicos Administrativos: salário inicial entre R$ 2.607,70 e R$ 5.215,39. Servidores com escolaridade superior à exigida para o cargo têm direito ao Incentivo à Qualificação (IQ), que pode gerar um acréscimo de até 75% sobre o vencimento básico.
  • Docentes: a remuneração inicial parte de R$ 6.180,86 e pode atingir R$ 13.288,85, a depender do grau de titulação (especialização, mestrado ou doutorado).

Além dos vencimentos, os aprovados recebem auxílio-alimentação de R$ 1.192,00 e, quando aplicável, auxílio pré-escolar mensal de R$ 526,64 para dependentes até 6 anos.

Como se inscrever

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo site da banca organizadora (Faurgs), do dia 17 de agosto ao dia 18 de agosto

Taxas de inscrição:

  • R$ 180 (técnico-administrativo níveis C e D)
  • R$ 240 (técnico-administrativo nível E)
  • R$ 300 (professores)

O resultado final e a homologação do concurso público estão previstos para janeiro de 2027.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil concursos oportunidade

Relacionadas

Mais lidas