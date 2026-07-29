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PROCESSO SELETIVO

Rede de hospitais oferece 18 vagas com salários de até R$ 6,1 mil

As vagas serão distribuídas em Salvador e mais quatro estados

Carla Melo
Por
Sede da Rede Sarah, em Salvador
Sede da Rede Sarah, em Salvador - Foto: Divulgação | Rede SARAH

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) lançou um processo seletivo simplificado para a contratação de Técnico de Enfermagem, na Rede SARAH.

Ao todo, o certame oferece 18 vagas imediatas que serão distribuídas em Salvador, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Luís.

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O cargo exige:

  • Nível médio;
  • Curso de Técnico de Enfermagem;
  • Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) como Técnico de Enfermagem; e
  • Seis meses de experiência profissional

Remuneração

Durante o treinamento, com duração de até quatro meses, o candidato ganhará mensalmente uma bolsa no valor de R$ 3.996,78.

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Ao término do treinamento, o candidato apto assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salário de R$ 6.148,89 e carga horária de 44 horas semanais, com dedicação exclusiva.

Como se inscrever

Os interessados no processo seletivo simplificado deverão se inscrever de maneira online, no período previsto de 3 a 23 de agosto de 2026, por meio do preenchimento de formulário de inscrição para a vaga de interesse.

Para confirmar a taxa de inscrição, será preciso pagar uma taxa no valor de R$ 60,00. Aqueles que não conseguirem acesso à internet poderão utilizar computadores em endereços previstos no edital, conforme o município de interesse.

Etapas avaliativas

Os inscritos neste processo seletivo simplificado serão avaliados por meio de prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório, e está prevista para ser aplicada em 27 de setembro de 2026.

Haverá ainda a fase de treinamento, de caráter eliminatório, ao qual serão submetidos os candidatos habilitados e classificados na prova objetiva, até o limite de vagas.

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Tags

Bahia processo seletivo Rede Sarah

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