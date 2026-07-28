Concurso da Polícia Civil da Bahia terá edital publicado nesta semana

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O novo concurso Polícia Civil da Bahia está previsto para ser publicado nesta quinta-feira, 30. A seleção conta com 750 vagas efetivas e o período de inscrições já tem data definida.

As inscrições devem ser abertas no dia 7 de agosto. Já o prazo final ainda não foi divulgado, assim como a data da aplicação das provas. As informações são do Qconcurso Folha Dirigida.

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A divulgação do edital confirma a previsão imposta pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, que afirmou que o documento seria divulgado em julho.

Sobre vagas e requisitos

A gestão conta com autorização para preencher 750 vagas, sendo divididas da seguinte forma:

100 vagas para delegado;

150 vagas para escrivão;

500 vagas para investigador.

Para o concurso da Polícia Civil da Bahia, os cargos exigirão o nível superior. Já para delegado será exigido possuir bacharelado em Direito.

Nos cargos de escrivão e investigador serão aceitos candidatos graduados em qualquer área de formação. No entanto, no caso de investigador será exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria B.

Sobre a seleção e prova

Organizado pelo Instituto AOCP, a estrutura da prova é distribuída em três etapas, sendo elas:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Prova de títulos.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em Salvador. Enquanto a avaliação de títulos poderá ocorrer de forma presencial ou online.

Também ocorrerá um procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados negros habilitados na prova discursiva.

Além disso, apenas os candidatos classificados na prova objetiva terão as discursivas corrigidas. De acordo com o documento, serão avaliadas provas discursivas em quantitativo com até duas vezes o número de vagas da ampla concorrência.

Como funcionará a prova discursiva da PC BA?

Segundo o documento, existe uma estrutura para cada prova discursiva dos cargos.

Para delegado

duas questões abertas em formato de estudo de caso

uma peça cautelar (representação) ou peça de inquérito policial

Para investigador e escrivão