Prefeitura da Bahia abre mais de 480 vagas

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A Prefeitura de Alcobaça, no extremo sul da Bahia, lançou um processo seletivo que oferece 481 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 1.624.

Do total de vagas do processo seletivo, 273 são imediatas e as outras 254 são destinadas para formação de cadastro de reserva.

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Confira as vagas oferecidas por nível de escolaridade:

Nível superior

Professor de Fundamental I;

Professor de Educação Infantil;

Professor de Creche;

Professor de Artes;

Professor de Ciências;

Professor de Educação Física;

Professor de Ensino Religioso;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Inglês;

Professor de Matemática;

Professor de Português.

Nível médio ou técnico

Secretário Escolar;

Técnico ADM Escolar;

Auxiliar de Classe;

Especialista em Capoeira;

Motorista.

Nível fundamental

Merendeira Escolar;

Auxiliar de Serviços Escolares;

Vigilante Escolar.

Como se inscrever

A inscrição acontece no período das 8h do dia 23 de julho até 23h59 do dia 10 de agosto de 2026, mediante pagamento da taxa no valor de R$ 100, R$ 90 ou R$ 65.

A candidatura pode ser feita pelo site da Planejar, ressaltando que o edital e demais atualizações encontram-se no mesmo portal.

Provas

As provas objetivas serão realizadas no município de Alcobaça, na data provável de 27 de setembro de 2026 (domingo). Todas as informações prévias serão dadas por meio do site da Planejar e do Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Além da prova escrita objetiva, a seleção terá, somente para ocupações de ensino superior e de magistério, a prova de títulos. Para ter o direito de participar, é necessário ter 50% de acertos na prova objetiva, lembrando que os títulos serão entregues no dia da prova escrita.

A contratação dos aprovados obedecerá à ordem de classificação e os convocados deverão assumir a função no prazo de até 20 dias após a publicação do ato, tendo o prazo máximo de cinco dias para entrar em exercício da função, no lugar para onde for designado.