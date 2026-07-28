CONCURSOS
Cidade baiana oferece 100 vagas com ganhos de até R$ 13 mil
As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade
A prefeitura de Capim Grosso abriu um processo seletivo com 100 vagas imediatas e para cadastro de reserva para todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$ 1.621 a R$ 13.000.
O contrato do certame tem validade de dois anos, podendo ser renovado uma única vez por igual período, sucessivamente, até o limite legal ou rescindido unilateralmente.
Confira as oportunidades oferecidas no certame:
Nível superior
- Médico – Serviço de Atenção Domiciliar (SAD);
- Fonoaudiólogo;
- Terapeuta Ocupacional;
- Psicólogo;
- Psicólogo Infantil;
- Educador Físico;
- Odontólogo – Protésista;
- Odontólogo – Endodontista;
- Odontólogo – Estomatologia;
- Odontólogo – Cirurgia;
- Odontólogo – Odontopediatra;
- Odontólogo – Bucomaxilo Facial;
- Odontólogo;
- Enfermeiro;
- Fisioterapeuta Infantil;
- Fisioterapeuta – Pilates;
- Fisioterapeuta.
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Nível médio ou técnico
- Condutor de Veículo de Serviço Móvel de Urgência;
- Agente de Portaria – UPA;
- Auxiliar de Saúde Bucal;
- Auxiliar Administrativo;
- Técnico de Enfermagem Socorrista;
- Técnico de Farmácia.
Nível fundamental
- Arte Educador
- Auxiliar de Serviços Gerais.
Como se inscrever
As inscrições serão realizadas no site do Instituto Proativa de Gestão Educacional (IPGE), do dia 29 até às 16h30 do dia 31 de julho de 2026.
Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 60 para os cargos de nível médio/técnico e de R$ 100 para os cargos de nível superior, por meio de Pix, cuja chave é o e-mail: [email protected]
Ficará isento quem estiver com inscrição ativa no CadÚnico e for membro de família de baixa renda
Etapas
O processo seletivo simplificado terá três fases:
- Análise de título
- Avaliação de currículo vitae/Lattes
- Entrevista
A apuração de experiência, cursos, especializações e demais qualificações ocorrerá em conformidade com as atribuições previstas no edital, de acordo com as respectivas áreas de atuação.
A entrega dos documentos indispensáveis para a prova de títulos será realizada presencialmente no Auditório do Antônio Joaquim de Gois, situado na Praça Gabriel Francisco, S/N – Bairro Oliveira, em Capim Grosso, dentro do prazo de inscrição, nos horários das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30.