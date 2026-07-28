Prefeitura baiana abre concurso para nível Médio; veja como participar

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A Prefeitura de Conceição do Coité está com concurso aberto para os cargos de guarda municipal e agente de trânsito. Ao todo, serão 27 vagas destinadas ao nível Ensino Médio.

Os salários iniciais variam de R$ 1.621,00 a R$ 1.700,00 para uma carga horária de 40 horas semanais.

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Interessados devem realizar as inscrições até 11 de agosto e a previsão é de que a prova ocorra em 20 de setembro. A taxa, no valor de R$ 90, deve ser paga até 12 de agosto.

O certame dispõe de vagas de preenchimento imediato e oportunidades em cadastro de reserva (CR). Com isso, o órgão poderá convocar mais aprovados conforme a necessidade e conveniência da administração durante o prazo de validade da seleção.

Além de Ensino Médio completo, os candidatos devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B.

As vagas e salários estão divididos da seguinte forma:

Agente de Trânsito Municipal - 12 vagas - R$ 1.700 mil;

Guarda Municipal 15 R$ 1.621 mil.

Veja etapas de classificação:

Prova contará com 50 questões

A seleção é dividida em diferentes fases de avaliação, dependendo do cargo escolhido. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos.

Os exames ocorrerão no turno matutino para Agente de Trânsito e no turno vespertino para Guarda Municipal.

A avaliação conta com 50 questões de múltipla escolha distribuídas entre Conhecimentos Gerais e Específicos.

Teste de aptidão física

Para o cargo de Guarda Municipal, os candidatos convocados passarão por um teste de aptidão física, que contará com exercícios de:

Barra fixa;

barra isométrica;

abdominal remador;

flexão de braços;

corrida aeróbica.

O objetivo é atestar a capacidade física necessária para suportar as exigências da rotina policial.

Avaliação psicológica

Esta etapa é obrigatória para ambos cargos e deverá ser feita pelos candidatos que avançarem nas etapas anteriores. O objetivo é analisar, por meio de testes científicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, as características cognitivas, emocionais e de personalidade.

A fase visa verificar a compatibilidade do candidato com o perfil profissional exigido.

Investigação de idoneidade, conduta social e reputação

Este estágio é exigido apenas para Guarda Municipal e avalia a vida pregressa documental e a conduta do candidato por meio de certidões criminais, cíveis e demais diligências.

A etapa tem como objetivo garantir que o participante possua reputação para atuar na área de segurança pública.

Curso de formação

Neste último passo, todos os classificados nas outras etapas ingressarão em um curso para capacitar tecnicamente os futuros servidores em atividades teóricas e práticas essenciais ao dia a dia da profissão.

Nas aulas, os aprovados aprenderão sobre: