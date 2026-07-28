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Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$2.212,36

Seleção oferece vagas imediatas e cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior

Andrêzza Moura
Por
O valor das inscrições varia entre R$100 e R$120
O valor das inscrições varia entre R$100 e R$120 - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, na região nordeste da Bahia, iniciou nesta segunda-feira, 27, o período de inscrições para o Concurso Público nº 001/2026.

A seleção oferece vagas imediatas e cadastro reserva para os cargos de níveis médio e superior em diferentes setores da administração municipal.

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Os interessados têm até o dia 24 de agosto para se inscrever exclusivamente pela internet. De acordo com o edital, os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais e remuneração de até R$2.212,36.

Entre as funções disponíveis estão Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Tributos, Fiscal de Urbanismo, Fiscal de Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal, entre outros.

O valor da inscrição varia entre R$100 e R$120, conforme o cargo pretendido. Também está disponível o pedido de isenção da taxa para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

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A administração municipal orienta os candidatos a consultarem o edital antes da inscrição, já que o documento reúne informações sobre requisitos, etapas do concurso, conteúdo das provas, cronograma e demais regras da seleção.

O concurso representa uma oportunidade para quem busca estabilidade e ingresso no serviço público municipal.

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Tags

Bahia concurso público Ribeira do Pombal

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