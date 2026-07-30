CONCURSO PÚBLICO
Polícia Civil abre concurso com 750 vagas e salários de até R$ 16,4 mil
Oportunidades são para os cargos de delegado, escrivão e investigador de polícia
A Polícia Civil da Bahia abriu um concurso público com 750 vagas para contratação de novos servidores.
O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 30, e oferece oportunidades para os cargos de delegado, escrivão e investigador de polícia.
As inscrições estarão abertas das 9h do dia 7 de agosto às 14h do dia 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP.
A taxa de inscrição é de R$ 220,00 para o cargo de delegado e de R$ 190,00 para investigador e escrivão. Candidatos inscritos no CadÚnico ou integrantes de famílias de baixa renda poderão solicitar isenção do pagamento entre os dias 7 e 10 de agosto.
Confira a distribuição das vagas, os requisitos e os salários:
Delegado de Polícia Civil
- 100 vagas (65 para ampla concorrência, 30 reservadas para negros e 5 para pessoas com deficiência);
- exige diploma de bacharelado em Direito;
- jornada de trabalho de 40 horas semanais;
- salário de até R$ 16.495,67.
Escrivão de Polícia Civil
- 150 vagas (98 para ampla concorrência, 45 reservadas para negros e 7 para pessoas com deficiência);
- exige diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);
- jornada de trabalho de 40 horas semanais;
- salário de até R$ 6.433,06.
Investigador de Polícia Civil
- 500 vagas (325 para ampla concorrência, 150 reservadas para negros e 25 para pessoas com deficiência);
- exige diploma de curso superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria B ou superior;
- jornada de trabalho de 40 horas semanais;
- salário de até R$ 6.433,06.
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Como será a seleção?
O concurso será dividido em três fases:
- prova objetiva, com questões de múltipla escolha;
- prova discursiva, com avaliação escrita;
- prova de títulos, que considera a formação e experiência dos candidatos.
Após a aprovação nas provas, os candidatos ainda passarão por outras etapas antes da nomeação:
- teste de aptidão física;
- exames médicos;
- avaliação psicológica;
- investigação social;
- Curso de Formação de Policiais Civis.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de dezembro de 2026, em Salvador.