Concurso PCBA: tudo sobre o edital e 5 dicas para acelerar aprovação

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) lançou nesta quinta-feira, 30, o edital do concurso público que oferece 750 vagas e salários que ultrapassam R$ 16 mil para os cargos de delegado, escrivão e investigador de polícia.

A divulgação do certane está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) e o edital está no site do Instituto AOCP com informações sobre carga horária dos cargos, além de remuneração e cronograma do concurso .

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As inscrições serão abertas às 9h do dia 7 de agosto e se encerram às 14h do dia 8 de setembro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de dezembro de 2026, em Salvador.

O que o candidato precisa saber?

O professor especialista em carreiras policiais do QConcursos, Rodrigo Gomes, explica que antes mesmo da abertura das inscrições, o candidato terá até o dia 3 de agosto para impugnar qualquer incoerência no edital.

“O candidato precisa se atentar porque curiosamente foram divididas as vagas em investigador, 500 vagas no total e 150 para escrivão, o que não é normal porque a gente já tem uma lei orgânica nacional das polícias civis que não divide mais a oferta desses cargos. Essa etapa de impugnação acontece justamente para evitar algum problema futuro. Se pode questionar sobre a unificação dos cargos para se evitar um problema no pós homologação final desse concurso”, aconselha Gomes.

O também servidor público do Ministério Público do Rio de Janeiro explica que o candidato deve redobrar a atenção na distribuição de disciplina nos cargos que exigem maior grau de complexidade, como a de Investigador de Polícia Civil.

“Ela está dividida em 40 pontos para conhecimentos gerais. Importante se atentar que o edital não exige mínimo por disciplina e nem exige que não zere nenhuma delas. Pede apenas o mínimo de 70% do total de 100 pontos. No conhecimento geral, o carro-chefe do concurso é o direito, mas eu tenho uma tendência que vem se mostrando já há um tempo da contabilidade e da estatística que começam a entrar em vários concursos de polícia civis”, continua ele.

Mitos e verdades sobre a banca

Muitos candidatos elaboram cronograma de estudos com temáticas e exigências, que costumam ouvir falar que são mais cobradas pelas bancas. Para o professor, que leciona sobre a carreira policial há 15 anos, existem muitas ‘lendas urbanas’ que podem atrapalhar o candidato no processo de preparação.

De acordo com Gomes, o Instituto AOCP costuma ter a fama de cobrar sobre penas, o que, segundo ele, não é verdade.

“O que eu tenho percebido hoje, é que de fato, vale a pena se fazer questões da banca. O Instituto AOCP tem tradição em carreiras policiais, então o candidato vai encontrar um banco de dados bem significativo, de todas as disciplinas. Tenho percebido que bancas em carreiras policiais cobram as quatro vertentes de questões: questões de letra de lei, questões de doutrina, questões jurisprudências e principalmente de casos concretos”, continua ele.

Cinco dicas de ouro para a preparação

Ter uma boa equipe de preparação : o professor do QConcursos aconselha que o candidato tenha ao lado, durante a preparação, bons professores, bom material e aulas presenciais ou online de referência.



“É importante que ele não se compare ou tente seguir modelos pré-determinados. A melhor forma vai depender do perfil do candidato, que pode ter nível de concentração ou de cognição pedagógica diferente”, diz Gomes. Testar provas passadas: Rodrigo Gomes sugere que o candidato teste os seus conhecimentos em questões de provas anteriores



Não abandonar preparação física: o Teste de Aptidão Física, (TAF) é uma das etapas dos concursos de carreira policial. O servidor público explica que a preparação física não deve ser totalmente abandonada durante a preparação e que o candidato não opte por técnicas mirabolantes.



“Nesse concurso, o TAF é incomum. Está um pouquinho fora do que costuma ser cobrado, e é realizado ao final do concurso chamado de exame pré-admissional.É importante a pessoa não negligenciar a parte física e não entrar nessas metas mirabolantes de alta performance porque o concurso público não vai pedir”, disse ele.



Ter paciência: a penúltima dica do professor está relacionada com tranquilidade para quem já tem um bom tempo se preparando em certames, mas também para quem vai tentar pela primeira vez.



“A dica é não esperar grandes coisas para evitar grandes frustrações. É preciso lembrar que a carreira policial não tem entressafra, sempre tem oportunidade. Não existe essa coisa de última oportunidade. Sempre tentar é necessário para rentabilizar esses conhecimentos para várias oportunidades porque isso se torna um investimento de tempo, de dinheiro e de conhecimento”, finalizou o especialista.



Filtrar informações: o especialista do QConcursos aconselha que o candidato tenha muito cuidado com a informação. De acordo com ele, é nessa etapa que ele receber uma enxurrada de conhecimento e de oferta de serviço.



"Busque e opte sempre por empresas e profissionais com credibilidade no mercado", finaliza ele.

Concurso PCBA: Veja distribuição das vagas, requisitos e salários:

Delegado de Polícia Civil

100 vagas (65 para ampla concorrência, 30 reservadas para negros e 5 para pessoas com deficiência);

Exige diploma de bacharelado em Direito;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais;

Salário de até R$ 16.495,67.

Escrivão de Polícia Civil

150 vagas (98 para ampla concorrência, 45 reservadas para negros e 7 para pessoas com deficiência);

Exige diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Jornada de trabalho de 40 horas semanais;

Salário de até R$ 6.433,06.

Investigador de Polícia Civil

500 vagas (325 para ampla concorrência, 150 reservadas para negros e 25 para pessoas com deficiência);

Exige diploma de curso superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria B ou superior;

Jornada de trabalho de 40 horas semanais;

Salário de até R$ 6.433,06.

Como será a seleção?

O concurso será dividido em três fases:

Prova objetiva, com questões de múltipla escolha;

Prova discursiva, com avaliação escrita;

Prova de títulos, que considera a formação e experiência dos candidatos.

Após a aprovação nas provas, os candidatos ainda passarão por outras etapas antes da nomeação: