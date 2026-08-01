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Cidade baiana abre inscrições para concurso com salários de R$ 2,2 mil

São 19 vagas para efetivação imediata, distribuídas entre cinco cargos

Edvaldo Sales
Por
São 19 vagas para efetivação imediata, distribuídas entre cinco cargos
São 19 vagas para efetivação imediata, distribuídas entre cinco cargos - Foto: Freepik

A Prefeitura de Ribeira do Pombal, a 300 km de Salvador, está com inscrições abertas para um concurso público com salários para contratação e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior.

São 19 vagas para efetivação imediata, distribuídas entre cinco cargos, com carga horária de 40 horas semanais. Entre eles, guarda civil, fiscal de vigilância sanitária e fiscal de urbanismo. Os salários podem chegar a R$ 2,2 mil.

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Os interessados podem se candidatar até o dia 24 de agosto. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Nacional de Educação de Tecnologia (INETE), organizador do certame.

Taxa de inscrição

As taxas de inscrição custam R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 120 para cargos de nível superior.

O pagamento pode ser feito até 25 de agosto. A prova objetiva está prevista para o dia 11 de outubro, no município de Ribeira do Pombal.

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Bahia concurso

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