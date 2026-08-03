Montadora chinesa anuncia fábrica de R$ 4,6 bilhões no Brasil e até 10 mil empregos

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A montadora chinesa GWM (Great Wall Motor) confirmou a instalação de um novo complexo industrial no Brasil. O empreendimento será construído em Aracruz, no Espírito Santo, onde a empresa planeja investir R$ 4,6 bilhões em uma fábrica com previsão de iniciar as operações em 2029.

Para viabilizar o projeto, foi destinada uma área de 1,74 milhão de metros quadrados, localizada em Barra do Riacho, região estratégica próxima à rodovia ES-257 e a estruturas portuárias que devem facilitar a chegada de componentes e a exportação de veículos.

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Complexo terá todas as etapas da produção

O terreno foi escolhido para abrigar uma fábrica completa, com espaço para futuras ampliações e instalação de empresas fornecedoras de autopeças e serviços.

O projeto prevê quatro etapas principais da fabricação dos veículos:

Estamparia , responsável pela conformação das chapas metálicas da carroceria;

, responsável pela conformação das chapas metálicas da carroceria; Soldagem , etapa em que a estrutura do veículo será montada;

, etapa em que a estrutura do veículo será montada; Pintura , destinada ao tratamento e acabamento das carrocerias;

, destinada ao tratamento e acabamento das carrocerias; Montagem final, quando serão instalados motor, bancos, vidros, rodas e demais componentes.

Produção pode chegar a 200 mil veículos por ano



Segundo o projeto apresentado pela montadora, a unidade terá capacidade para produzir até 200 mil veículos por ano quando estiver operando plenamente.

A expectativa também é de um impacto significativo na geração de empregos. Durante a fase de construção, a previsão é criar entre 1.500 e 3.500 postos de trabalho, principalmente na construção civil.

Após o início das operações, a estimativa é que o complexo gere até 10 mil empregos diretos e indiretos, considerando toda a cadeia produtiva.

Projeto mira mercado brasileiro e exportações

Inicialmente, a produção será voltada ao mercado nacional. Em uma segunda etapa, a GWM pretende utilizar a fábrica como base para exportar veículos para países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

A localização de Aracruz foi considerada estratégica justamente pela combinação entre infraestrutura rodoviária, disponibilidade de área industrial e proximidade dos portos do Espírito Santo.

O que já está confirmado?

Embora o anúncio da fábrica e a definição da área já tenham sido oficializados, parte do cronograma ainda depende de etapas técnicas e administrativas.

Entre os próximos passos estão a obtenção das licenças ambientais, estudos do solo, obras de terraplanagem, construção da planta industrial e instalação dos equipamentos.

Caso o cronograma seja cumprido, a expectativa da empresa é iniciar as atividades da nova fábrica em 2029.