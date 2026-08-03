BYD quebra recorde de emplacamentos e tem melhor mês da história no Brasil

A BYD encerrou julho com o melhor mês da sua história no Brasil, batendo recordes de vendas e emplacamentos e com o Dolphin GS assumindo o ranking de vendas no varejo. Pela primeira vez, o modelo foi o campeão nesta modalidade de vendas, com 5.861 unidades emplacadas para o consumidor final no mês, três anos após ter sido lançado.

O desempenho da BYD garantiu a marca de 23.465 veículos emplacados no mercado total em julho, um crescimento de 142,4% em relação a igual período no ano passado, quando a empresa comercializou 9.680 unidades.

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O resultado consolidou a BYD na quarta posição do ranking geral de montadoras no país, com seu market share mais do que dobrando em um intervalo de um ano – salto de 4,3% para 9,1%.

“Nosso resultado histórico mais uma vez consolida a importância do pioneirismo da BYD e a sua liderança para o avanço da eletrificação da frota no país. Afinal, nós apostamos no Brasil quando outros ainda hesitavam e desbravamos o mercado. É justamente por isso que nossos modelos lideram as vendas nas concessionárias, de forma ininterrupta, desde fevereiro”, destaca Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD do Brasil e Head de Marketing e Comercial da BYD Auto.

A BYD vendeu quase 15 mil carros 100% elétricos apenas em julho e ajudou a impulsionar os resultados do programa federal Move Brasil, que incentiva a renovação da frota com a aquisição de veículos mais sustentáveis por taxistas e motoristas de aplicativo, ajudando no compromisso de descarbonização no país.

LIDERANÇA DO DOLPHIN GS

No mês em que atinge o seu recorde absoluto de vendas no Brasil, a BYD tem como protagonista o modelo Dolphin, pioneiro e marco para o avanço da eletrificação automotiva no Brasil.

“O Dolphin foi um divisor de águas para a BYD e mudou verdadeiramente a história do mercado brasileiro. Me recordo que encerramos o mês de maio de 2023, o último mês antes do lançamento oficial do Dolphin, com apenas 390 carros vendidos no País. Agora, pouco mais de três anos depois, o mesmo Dolphin se consagra com 5.861 unidades vendidas no varejo e a liderança merecida em vendas para pessoas físicas”, celebra Baldy.

Baldy destaca ainda que o ritmo acelerado é sustentado pela forte aceitação das tecnologias da marca pelo mercado brasileiro, pela ampliação da rede para 228 concessionárias e pelos fortes investimentos no complexo automotivo de Camaçari, na Bahia.

Foto: Divulgação

TRÊS MODELOS NO TOP 10 GERAL

Além da liderança do Dolphin no varejo, a BYD registrou outro marco de alta relevância: a inserção de três modelos entre os dez veículos mais vendidos do mercado brasileiro geral, somando as vendas diretas com as vendas do varejo.

O BYD Dolphin Mini terminou julho na 6ª colocação (7.265 unidades), seguido pela família Song na 8ª posição (6.834 unidades) e pelo Dolphin GS na 9ª colocação (6.492 unidades totais). O Dolphin Mini segue como maior recordista de vendas da BYD com 42.933 unidades emplacadas no acumulado do ano.

"A presença simultânea de três modelos no top 10 do mercado geral demonstra que a BYD vemampliando a sua relevância muito além do segmento de eletrificados. Em um intervalo de poucos anos desde o início de suas operações comerciais no Brasil, a empresa já disputa espaço entre as principais montadoras, se aproximando cada vez mais do Top 3”, afirma Fábio Lage, Diretor Comercial da BYD.

“O nosso crescimento está ancorado em uma combinação de inovação tecnológica, portfólio diversificado e competitividade, reforçando a eletrificação como uma alternativa cada vez mais presente na decisão de compra dos brasileiros."

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação

FAMÍLIA SONG LIDERA ENTRE SUVs

Na esteira do avanço no varejo e no ranking geral, a família Song isolou-se na liderança entre os SUVs médios no Brasil, com 6.834 veículos emplacados em julho, atingindo 38.356 unidades no acumulado do ano.

A sustentação dessa liderança e a capacidade de absorver a demanda crescente apoiam-se na capilaridade da rede de concessionárias e no avanço do projeto de produção local. Juntos, esses pilares estruturais garantem a base operacional que hoje coloca a fabricante no pelotão de frente da indústria automotiva nacional.