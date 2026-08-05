Novo Nissan Kicks 2027 terá redução de preço em todas as versões no Brasil

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O novo carro a alcançar a linha 2027 é o Nissan Kicks, porém, o modelo não terá muitas novidades no setor de equipamentos e mecânica. Mesmo sem grandes mudanças na parte de funcionamento, o veículo teve mudanças significativas nos preços.

Todas as versões do automóvel estão até R$ 10 mil mais baratas que as versões de 2026. Vale ressaltar que essas mudanças não se tratam de uma promoção, mas sim de um novo tabelamento para os preços dos veículos.

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Veja os preços das versões do Nissan Kicks 2027

Nissan Kicks Sense

Preço em 2026: R$ 168.690;

Preço em 2027: R$ 159.990.

Nissan Kicks Advance

Preço em 2026: R$ 179.990;

Preço em 2027: R$ 169.990.

Nissan Kicks Exclusive

Preço em 2026: R$ 189.990;

Preço em 2027: R$ 179.990.

Nissan Kicks Platinum

Preço em 2026: R$ 199.990;

Preço em 2027: R$ 189.990.

Novos Nissan Kicks 2027 - Foto: Divulgação

Mecânica do Nissan Kicks

O motor do Kicks segue o mesmo 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta de combustível, desenvolvido pela Horse, que já equipa o Renault Kardian.

O modelo 20207 mantém os 125 cv e 20,4 kgfm, quando abastecido com etanol.

Outro ponto similar à versão de 2026 fica no câmbio automatizado de dupla embreagem banhado a óleo. Vale ressaltar que, no caso do SUV da Nissan, não existe uma alavanca de câmbio, mas sim um sistema com botões “D”, “R”, “N” e “P” no console central.

Dimensões do novo Kicks 2027

Quando se analisam as dimensões do novo Nissan Kicks 2027, a nova geração apresentou um ganho de tamanho quando comparada à versão de 2026, dando ao novo modelo um porte de SUV médio.

São 4,37 metros de comprimento (+ 6 centímetros), entre-eixos de 2,66 m (+ 4 cm), largura de 1,80 m (+ 4 cm) e altura de 1,63 m (+ 2 cm). O porta-malas também saltou de 432 litros para 470 litros.

Consumo

De acordo com o Inmetro, o consumo do novo Kicks é de 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l com gasolina; já com etanol é de 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Equipamentos do novo Kicks

Sense (R$ 159.990)

Seis airbags;

Ar-condicionado digital;

Paddle shifts;

Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold;

Painel de instrumentos com tela de 7 polegadas;

Central multimídia com tela de 12,3 polegadas (conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto);

Câmera de ré;

Som com 4 alto-falantes;

Volante com regulagem de altura e profundidade;

Entradas USB-C para os passageiros do banco de trás;

Alerta de permanência em faixa;

Monitoramento de pressão dos pneus;

Faróis e lanternas de LED;

Faróis com ajuste de altura, controle de tração e estabilidade e rodas aro 17.

Advance (R$ 169.990)

Tudo da versão Sense;

Partida remota do motor;

Retrovisores externos com rebatimento elétrico;

Câmera com visão 360 graus;

Carregador de celular por indução;

Bancos e painel com revestimento de imitação de couro.

Exclusive (R$ 179.990)

Tudo da versão Advance;

Faróis Full LED com projetores;

Volante com revestimento de tecido que imita couro;

Painel de instrumentos digital com tela de 12 polegadas;

Rodas de 19 polegadas;

Sensor de estacionamento dianteiro;

Som com 6 alto-falantes.

Platinum (R$ 189.990)