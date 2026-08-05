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Nova Ram 1500 Big Horn 2026: confira todas informações da picape

Picape acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos e traz motor 3.0 biturbo

Jair Mendonça Jr
Por
Nova Ram 1500 Big Horn 2026
Nova Ram 1500 Big Horn 2026 - Foto: Divulgação

A Ram expande sua linha no mercado brasileiro com o lançamento da configuração 1500 Big Horn. O modelo integra o segmento de picapes grandes e passa a compor o portfólio ao lado das demais opções da linha 1500.

Preços e versões da linha Ram 1500

Traseira nova Ram 1500 Big Horn 2026
Traseira nova Ram 1500 Big Horn 2026 - Foto: Divulgação

A gama da Ram 1500 no Brasil passa a ser estruturada nas seguintes versões:

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  • Ram 1500 Big Horn: R$ 449.990
  • Ram 1500 Laramie: (Preço sob consulta na rede de concessionárias)
  • Ram 1500 Laramie Night Edition: (Preço sob consulta na rede de concessionárias)

As opções de cores externas para a versão Big Horn incluem Azul Forged Metálica, Preto Diamond Perolizada, Granito Crystal Metálica, Prata Zenith Metálico e Branco Bright, sem acréscimo no valor de tabela.

Ficha técnica completa da Ram 1500 Big Horn

Motorização e desempenho

  • Motor: Hurricane 6 3.0 Biturbo, 6 cilindros em linha
  • Potência máxima: 426 cv
  • Torque máximo: 635 Nm (64,8 Kgfm)
  • Transmissão: automática de 8 marchas
  • Tração: 4x4 com modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida), acionados por comando eletrônico
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 5,3 segundos
  • Modos de condução: utomático, Reboque, Neve/Piso escorregadio, Sport e Off-Road

Dimensões e capacidades

  • Comprimento da caçamba: 1,71 m
  • Largura da caçamba: 1,52 m
  • Altura da caçamba: 54 cm
  • Volume útil da caçamba: 1.523 litros
  • Capacidade de reboque: 4.490 kg
  • Ocupantes: 5 lugares

Estrutura e suspensão

  • Chassi: construído com 98% de aços de alta resistência
  • Suspensão dianteira: independente com braços triangulares sobrepostos
  • Suspensão traseira: multibraço com molas helicoidais e barras estabilizadoras em ambos os eixos
  • Rodas: liga leve de 20 polegadas com acabamento cromado

Tecnologias e sistemas de assistência (ADAS)

Central Multimídia: Tela sensível ao toque de 12 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay

  • Piloto automático: adaptativo com função Stop & Go
  • Segurança ativa: alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (detecção de pedestres e ciclistas), monitoramento de ponto cego e assistente ativo de permanência na faixa
  • Segurança passiva: 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e assistente de oscilação de reboque
  • Conectividade: aplicativo My Uconnect para operações remotas, localização em tempo real, verificação de nível de combustível, agendamento de revisões e Wi-Fi embarcado para até 8 dispositivos
  • Sistema de som: alpine com 9 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas, 506 watts de potência e sistema ativo de cancelamento de ruído

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