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Nova Ram 1500 Big Horn 2026: confira todas informações da picape
Picape acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos e traz motor 3.0 biturbo
A Ram expande sua linha no mercado brasileiro com o lançamento da configuração 1500 Big Horn. O modelo integra o segmento de picapes grandes e passa a compor o portfólio ao lado das demais opções da linha 1500.
Preços e versões da linha Ram 1500
A gama da Ram 1500 no Brasil passa a ser estruturada nas seguintes versões:
- Ram 1500 Big Horn: R$ 449.990
- Ram 1500 Laramie: (Preço sob consulta na rede de concessionárias)
- Ram 1500 Laramie Night Edition: (Preço sob consulta na rede de concessionárias)
As opções de cores externas para a versão Big Horn incluem Azul Forged Metálica, Preto Diamond Perolizada, Granito Crystal Metálica, Prata Zenith Metálico e Branco Bright, sem acréscimo no valor de tabela.
Ficha técnica completa da Ram 1500 Big Horn
Motorização e desempenho
- Motor: Hurricane 6 3.0 Biturbo, 6 cilindros em linha
- Potência máxima: 426 cv
- Torque máximo: 635 Nm (64,8 Kgfm)
- Transmissão: automática de 8 marchas
- Tração: 4x4 com modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida), acionados por comando eletrônico
- Aceleração (0 a 100 km/h): 5,3 segundos
- Modos de condução: utomático, Reboque, Neve/Piso escorregadio, Sport e Off-Road
Dimensões e capacidades
- Comprimento da caçamba: 1,71 m
- Largura da caçamba: 1,52 m
- Altura da caçamba: 54 cm
- Volume útil da caçamba: 1.523 litros
- Capacidade de reboque: 4.490 kg
- Ocupantes: 5 lugares
Estrutura e suspensão
- Chassi: construído com 98% de aços de alta resistência
- Suspensão dianteira: independente com braços triangulares sobrepostos
- Suspensão traseira: multibraço com molas helicoidais e barras estabilizadoras em ambos os eixos
- Rodas: liga leve de 20 polegadas com acabamento cromado
Tecnologias e sistemas de assistência (ADAS)
Central Multimídia: Tela sensível ao toque de 12 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
- Piloto automático: adaptativo com função Stop & Go
- Segurança ativa: alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência (detecção de pedestres e ciclistas), monitoramento de ponto cego e assistente ativo de permanência na faixa
- Segurança passiva: 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa e assistente de oscilação de reboque
- Conectividade: aplicativo My Uconnect para operações remotas, localização em tempo real, verificação de nível de combustível, agendamento de revisões e Wi-Fi embarcado para até 8 dispositivos
- Sistema de som: alpine com 9 alto-falantes, subwoofer de 10 polegadas, 506 watts de potência e sistema ativo de cancelamento de ruído