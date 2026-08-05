Nova Ram 1500 Big Horn 2026: confira todas informações da picape

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A Ram expande sua linha no mercado brasileiro com o lançamento da configuração 1500 Big Horn. O modelo integra o segmento de picapes grandes e passa a compor o portfólio ao lado das demais opções da linha 1500.

Preços e versões da linha Ram 1500

Traseira nova Ram 1500 Big Horn 2026 - Foto: Divulgação

A gama da Ram 1500 no Brasil passa a ser estruturada nas seguintes versões:

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Ram 1500 Big Horn : R$ 449.990

: R$ 449.990 Ram 1500 Laramie : (Preço sob consulta na rede de concessionárias)

: (Preço sob consulta na rede de concessionárias) Ram 1500 Laramie Night Edition : (Preço sob consulta na rede de concessionárias)

As opções de cores externas para a versão Big Horn incluem Azul Forged Metálica, Preto Diamond Perolizada, Granito Crystal Metálica, Prata Zenith Metálico e Branco Bright, sem acréscimo no valor de tabela.

Ficha técnica completa da Ram 1500 Big Horn

Motorização e desempenho

Motor : Hurricane 6 3.0 Biturbo, 6 cilindros em linha

: Hurricane 6 3.0 Biturbo, 6 cilindros em linha Potência máxima : 426 cv

: 426 cv Torque máximo : 635 Nm (64,8 Kgfm)

: 635 Nm (64,8 Kgfm) Transmissão : automática de 8 marchas

: automática de 8 marchas Tração : 4x4 com modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida), acionados por comando eletrônico

: 4x4 com modos 4x2, 4x4 Auto, 4x4 High e 4x4 Low (reduzida), acionados por comando eletrônico Aceleração (0 a 100 km/h) : 5,3 segundos

: 5,3 segundos Modos de condução : utomático, Reboque, Neve/Piso escorregadio, Sport e Off-Road

Dimensões e capacidades

Comprimento da caçamba : 1,71 m

: 1,71 m Largura da caçamba : 1,52 m

: 1,52 m Altura da caçamba : 54 cm

: 54 cm Volume útil da caçamba : 1.523 litros

: 1.523 litros Capacidade de reboque : 4.490 kg

: 4.490 kg Ocupantes : 5 lugares

Estrutura e suspensão

Chassi : construído com 98% de aços de alta resistência

: construído com 98% de aços de alta resistência Suspensão dianteira : independente com braços triangulares sobrepostos

: independente com braços triangulares sobrepostos Suspensão traseira : multibraço com molas helicoidais e barras estabilizadoras em ambos os eixos

: multibraço com molas helicoidais e barras estabilizadoras em ambos os eixos Rodas : liga leve de 20 polegadas com acabamento cromado

Tecnologias e sistemas de assistência (ADAS)

Central Multimídia: Tela sensível ao toque de 12 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay