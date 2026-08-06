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OPORTUNIDADE

Renault reduz preço do Kwid da linha 2026 e volta a liderar mercado

Descontos superam 20 mil reais nas concessionárias da marca

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Kwid (linha 2026)
Renault Kwid (linha 2026) - Foto: Divulgação Renault

A Renault iniciou uma redução de preço para a linha 2026 do Kwid no mercado brasileiro. Os descontos superam 20 mil reais nas concessionárias da marca.

A medida posiciona o modelo novamente como o veículo zero quilômetro mais barato do país. O principal concorrente direto, o Fiat Mobi, possui tabela inicial superior na comparação atual.

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Valores por versão

Interior Renault Kwid (linha 2026)
Interior Renault Kwid (linha 2026) - Foto: Divulgação Renault

A fabricante estabeleceu novos patamares para as três configurações disponíveis:

  • Zen (entrada): preço reduzido para 61.990 reais em praças específicas, ante o valor regular de 82.790 reais.
  • Intense (intermediária): valor atualizado para 68.490 reais.
  • Outsider (topo de linha): comercializada por 72.890 reais.

A montadora também oferece facilidades de financiamento e programas de valorização de veículos usados na troca para os consumidores.

Contexto de mercado

A campanha comercial antecede a chegada da reestilização do subcompacto, prevista para o segundo semestre de 2026.

Todas as versões utilizam o motor 1.0 flex de três cilindros, capaz de entregar até 71 cavalos de potência, associado ao câmbio manual de cinco marchas.

O pacote de segurança obrigatória inclui controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa desde a opção inicial.

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