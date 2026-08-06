OPORTUNIDADE
Renault reduz preço do Kwid da linha 2026 e volta a liderar mercado
Descontos superam 20 mil reais nas concessionárias da marca
A Renault iniciou uma redução de preço para a linha 2026 do Kwid no mercado brasileiro. Os descontos superam 20 mil reais nas concessionárias da marca.
A medida posiciona o modelo novamente como o veículo zero quilômetro mais barato do país. O principal concorrente direto, o Fiat Mobi, possui tabela inicial superior na comparação atual.
Valores por versão
A fabricante estabeleceu novos patamares para as três configurações disponíveis:
- Zen (entrada): preço reduzido para 61.990 reais em praças específicas, ante o valor regular de 82.790 reais.
- Intense (intermediária): valor atualizado para 68.490 reais.
- Outsider (topo de linha): comercializada por 72.890 reais.
A montadora também oferece facilidades de financiamento e programas de valorização de veículos usados na troca para os consumidores.
Contexto de mercado
A campanha comercial antecede a chegada da reestilização do subcompacto, prevista para o segundo semestre de 2026.
Todas as versões utilizam o motor 1.0 flex de três cilindros, capaz de entregar até 71 cavalos de potência, associado ao câmbio manual de cinco marchas.
O pacote de segurança obrigatória inclui controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa desde a opção inicial.