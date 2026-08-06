Renault reduz preço do Kwid da linha 2026 e volta a liderar mercado

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A Renault iniciou uma redução de preço para a linha 2026 do Kwid no mercado brasileiro. Os descontos superam 20 mil reais nas concessionárias da marca.

A medida posiciona o modelo novamente como o veículo zero quilômetro mais barato do país. O principal concorrente direto, o Fiat Mobi, possui tabela inicial superior na comparação atual.

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Valores por versão

Interior Renault Kwid (linha 2026) - Foto: Divulgação Renault

A fabricante estabeleceu novos patamares para as três configurações disponíveis:

Zen (entrada) : preço reduzido para 61.990 reais em praças específicas, ante o valor regular de 82.790 reais.

: preço reduzido para 61.990 reais em praças específicas, ante o valor regular de 82.790 reais. Intense (intermediária) : valor atualizado para 68.490 reais.

: valor atualizado para 68.490 reais. Outsider (topo de linha) : comercializada por 72.890 reais.

A montadora também oferece facilidades de financiamento e programas de valorização de veículos usados na troca para os consumidores.

Contexto de mercado

A campanha comercial antecede a chegada da reestilização do subcompacto, prevista para o segundo semestre de 2026.

Todas as versões utilizam o motor 1.0 flex de três cilindros, capaz de entregar até 71 cavalos de potência, associado ao câmbio manual de cinco marchas.

O pacote de segurança obrigatória inclui controle eletrônico de estabilidade e assistente de partida em rampa desde a opção inicial.