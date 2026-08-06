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JETTA M6

Novo Volkswagen Jetta: marca confirma primeiro sedã elétrico

Velocidade máxima do veículo varia entre 166 km/h e 172 km/h, conforme a configuração escolhida

Jair Mendonça Jr
Por
Jetta M6
Jetta M6 - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen anunciou a chegada do Jetta M6, primeiro veículo 100% elétrico da marca Jetta, operada na China por meio da joint-venture FAW-Volkswagen.

O lançamento faz parte da estratégia da montadora para conter a queda de 13,1% nas vendas registrada no primeiro semestre de 2026 e enfrentar concorrentes do setor de veículos elétricos (EVs), como BYD, Xpeng e MG.

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Desde 2019, a Jetta opera como uma marca independente no mercado chinês, focada em veículos a combustão. Com a mudança para a eletrificação, a montadora confirmou o desenvolvimento de quatro novos modelos elétricos, sendo o M6 o principal destaque inicial.

Design e dimensões

Jetta M6
Jetta M6 - Foto: Divulgação Volkswagen

O novo Jetta M6 abandona o formato tradicional de sedã adotado em mercados ocidentais e aposta em linhas fastback. O projeto inclui capô rebaixado, maçanetas embutidas e uma barra traseira de LED com iluminação integrada ao logotipo da marca.

As dimensões classificam o modelo como um sedã médio

  • Comprimento: 4,81 metros
  • Largura: 1,87 metro
  • Altura: 1,50 metro
  • Entre-eixos: 2,82 metros

Especificações técnicas e motorização

O Jetta M6 utiliza tração dianteira e disponibiliza duas opções de motorização elétrica:

  • Versão de entrada: motor elétrico de 113 kW (154 cv).
  • Versão superior: motor elétrico de 145 kW (197 cv).

A velocidade máxima do veículo varia entre 166 km/h e 172 km/h, conforme a configuração escolhida.

O conjunto de baterias é fornecido pela CALB (China Lithium Battery Technology). Os dados oficiais de autonomia e os valores de comercialização serão divulgados pela Volkswagen durante evento oficial em Chengdu.

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