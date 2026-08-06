JETTA M6
Novo Volkswagen Jetta: marca confirma primeiro sedã elétrico
Velocidade máxima do veículo varia entre 166 km/h e 172 km/h, conforme a configuração escolhida
A Volkswagen anunciou a chegada do Jetta M6, primeiro veículo 100% elétrico da marca Jetta, operada na China por meio da joint-venture FAW-Volkswagen.
O lançamento faz parte da estratégia da montadora para conter a queda de 13,1% nas vendas registrada no primeiro semestre de 2026 e enfrentar concorrentes do setor de veículos elétricos (EVs), como BYD, Xpeng e MG.
Desde 2019, a Jetta opera como uma marca independente no mercado chinês, focada em veículos a combustão. Com a mudança para a eletrificação, a montadora confirmou o desenvolvimento de quatro novos modelos elétricos, sendo o M6 o principal destaque inicial.
Design e dimensões
O novo Jetta M6 abandona o formato tradicional de sedã adotado em mercados ocidentais e aposta em linhas fastback. O projeto inclui capô rebaixado, maçanetas embutidas e uma barra traseira de LED com iluminação integrada ao logotipo da marca.
As dimensões classificam o modelo como um sedã médio
- Comprimento: 4,81 metros
- Largura: 1,87 metro
- Altura: 1,50 metro
- Entre-eixos: 2,82 metros
Especificações técnicas e motorização
O Jetta M6 utiliza tração dianteira e disponibiliza duas opções de motorização elétrica:
- Versão de entrada: motor elétrico de 113 kW (154 cv).
- Versão superior: motor elétrico de 145 kW (197 cv).
A velocidade máxima do veículo varia entre 166 km/h e 172 km/h, conforme a configuração escolhida.
O conjunto de baterias é fornecido pela CALB (China Lithium Battery Technology). Os dados oficiais de autonomia e os valores de comercialização serão divulgados pela Volkswagen durante evento oficial em Chengdu.