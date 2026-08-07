CONFIRA AS CONDIÇÕES
Fiat reduz preço do Fastback T200 e fica abaixo de R$ 100 mil
Montadora amplia descontos e reduz valor do utilitário esportivo cupê nas vendas diretas para PcD
A Fiat alterou a tabela de preços do SUV cupê Fastback T200 para o público PcD em agosto de 2026. A montadora aplica um bônus que posiciona o modelo abaixo da faixa de R$ 100 mil nas vendas diretas destinadas a este perfil de consumidor.
Estrutura de preços (agosto/2026)
- Preço de tabela (público): R$ 119.990
- Valor para PcD (com isenções): R$ 105.822
- Valor promocional em agosto: R$ 99.978
- Redução total aplicada: R$ 20.012
A condição atual representa um bônus adicional de R$ 5.844 sobre o valor calculado com as isenções padrão. A oferta coloca o modelo em concorrência direta com outros SUVs compactos que operam abaixo dos seis dígitos.
Especificações técnicas e equipamentos
O veículo mantém a motorização 1.0 turboflex de três cilindros, com potência de até 130 cavalos (etanol) e torque de 20,4 kgfm. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT, com simulação de sete marchas.
A configuração de série inclui
- Conectividade: central multimídia de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
- Segurança: quatro airbags, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e monitoramento de pressão dos pneus.
- Conforto e conveniência: Aa-condicionado digital automático, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, piloto automático e rodas de liga leve de 17 polegadas.
A oferta é válida para a rede de concessionárias da marca em agosto de 2026. As condições comerciais podem variar conforme a região e a disponibilidade de estoque nas concessionárias.