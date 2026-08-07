Fiat reduz preço do Fastback T200 e fica abaixo de R$ 100 mil

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A Fiat alterou a tabela de preços do SUV cupê Fastback T200 para o público PcD em agosto de 2026. A montadora aplica um bônus que posiciona o modelo abaixo da faixa de R$ 100 mil nas vendas diretas destinadas a este perfil de consumidor.

Estrutura de preços (agosto/2026)

Preço de tabela (público) : R$ 119.990

: R$ 119.990 Valor para PcD (com isenções) : R$ 105.822

: R$ 105.822 Valor promocional em agosto : R$ 99.978

: R$ 99.978 Redução total aplicada : R$ 20.012

A condição atual representa um bônus adicional de R$ 5.844 sobre o valor calculado com as isenções padrão. A oferta coloca o modelo em concorrência direta com outros SUVs compactos que operam abaixo dos seis dígitos.

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Especificações técnicas e equipamentos

O veículo mantém a motorização 1.0 turboflex de três cilindros, com potência de até 130 cavalos (etanol) e torque de 20,4 kgfm. O sistema de transmissão é automático do tipo CVT, com simulação de sete marchas.

A configuração de série inclui

Conectividade : central multimídia de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

: central multimídia de 8,4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Segurança : quatro airbags, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e monitoramento de pressão dos pneus.

: quatro airbags, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e monitoramento de pressão dos pneus. Conforto e conveniência : Aa-condicionado digital automático, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, piloto automático e rodas de liga leve de 17 polegadas.

A oferta é válida para a rede de concessionárias da marca em agosto de 2026. As condições comerciais podem variar conforme a região e a disponibilidade de estoque nas concessionárias.