Poer P30 Pro: nova versão a diesel 4x4 mais barata da GWM

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A GWM Brasil anunciou a expansão da linha de picapes médias com o lançamento da Poer P30 Pro para a linha 2027, custando R$ 205 mil como a opção a diesel e tração 4x4 mais barata do mercado nacional.

A estratégia da montadora foca em frotistas e no segmento de trabalho, simplificando acabamento e conveniência em relação às versões Trail e Exclusive, mas mantendo motorização e segurança.

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Trem de força e capacidades

Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

A configuração mantém as especificações mecânicas da gama:

Motor : 2.4 turbodiesel com quatro cilindros.

: 2.4 turbodiesel com quatro cilindros. Potência : 184 cavalos.

: 184 cavalos. Torque : 48,9 kgfm.

: 48,9 kgfm. Transmissão : câmbio automático de 9 marchas.

: câmbio automático de 9 marchas. Tração : sistema 4x4 com caixa de redução.

Equipamentos e simplificações

Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

Para reduzir o preço, a montadora removeu câmeras de 360 graus, carregador de celular por indução e ajustes elétricos dos bancos dianteiros. As mudanças incluem:

Rodas : aço estampado de 18 polegadas.

: aço estampado de 18 polegadas. Visual : grade frontal, maçanetas e retrovisores em plástico preto fosco.

: grade frontal, maçanetas e retrovisores em plástico preto fosco. Painel digital : tela de instrumentos reduzida para 7 polegadas.

: tela de instrumentos reduzida para 7 polegadas. Multimídia : tela do centro de entretenimento reduzida para 12,3 polegadas.

A segurança de série foi mantida com 6 airbags e o pacote ADAS Nível 2 de assistência à condução, que inclui frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Tabela de preços da linha GWM Poer P30 2027

Interior Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

GWM Poer P30 Pro : R$ 205 mil

: R$ 205 mil GWM Poer P30 Trail : R$ 225 mil

: R$ 225 mil GWM Poer P30 Exclusive : R$ 247 mil

A garantia oferecida é de 10 anos para o motor e a transmissão.