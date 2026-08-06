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VERSÕES E VALORES

Poer P30 Pro: nova versão a diesel 4x4 mais barata da GWM

Nova picape chega ao mercado com foco em frotistas e preço competitivo para liderar segmento

Jair Mendonça Jr
Por
Poer P30 Pro
Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

A GWM Brasil anunciou a expansão da linha de picapes médias com o lançamento da Poer P30 Pro para a linha 2027, custando R$ 205 mil como a opção a diesel e tração 4x4 mais barata do mercado nacional.

A estratégia da montadora foca em frotistas e no segmento de trabalho, simplificando acabamento e conveniência em relação às versões Trail e Exclusive, mas mantendo motorização e segurança.

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Trem de força e capacidades

Poer P30 Pro
Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

A configuração mantém as especificações mecânicas da gama:

  • Motor: 2.4 turbodiesel com quatro cilindros.
  • Potência: 184 cavalos.
  • Torque: 48,9 kgfm.
  • Transmissão: câmbio automático de 9 marchas.
  • Tração: sistema 4x4 com caixa de redução.

Equipamentos e simplificações

Poer P30 Pro
Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM

Para reduzir o preço, a montadora removeu câmeras de 360 graus, carregador de celular por indução e ajustes elétricos dos bancos dianteiros. As mudanças incluem:

  • Rodas: aço estampado de 18 polegadas.
  • Visual: grade frontal, maçanetas e retrovisores em plástico preto fosco.
  • Painel digital: tela de instrumentos reduzida para 7 polegadas.
  • Multimídia: tela do centro de entretenimento reduzida para 12,3 polegadas.

A segurança de série foi mantida com 6 airbags e o pacote ADAS Nível 2 de assistência à condução, que inclui frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa.

Tabela de preços da linha GWM Poer P30 2027

Interior Poer P30 Pro
Interior Poer P30 Pro - Foto: Divulgação GWM
  • GWM Poer P30 Pro: R$ 205 mil
  • GWM Poer P30 Trail: R$ 225 mil
  • GWM Poer P30 Exclusive: R$ 247 mil

A garantia oferecida é de 10 anos para o motor e a transmissão.

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