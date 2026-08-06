Hyundai revela nova geração do Elantra com mudanças técnicas

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O Hyundai Elantra, conhecido como Avante no mercado sul-coreano, chega à oitava geração. O sedã apresenta novas opções de motorização e atualizações no acabamento da cabine. A marca iniciou o período de reservas na Coreia do Sul, sem previsão de venda no Brasil.

Especificações técnicas e motorização

Nova geração do Elantra - Foto: Divulgação Hyundai

A Hyundai disponibiliza o modelo em duas configurações mecânicas. A opção a combustão utiliza motor 2.0 de 147 cavalos e 132 lb-pé de torque, acoplado a um câmbio CVT.

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A variante híbrida combina um motor 1.6 com um sistema elétrico, totalizando 155 cavalos de potência. Esta configuração utiliza um câmbio de dupla embreagem.

Interior e tecnologia embarcada

Interior nova geração do Elantra - Foto: Divulgação Hyundai

O projeto interno utiliza materiais emborrachados em substituição ao padrão anterior. O painel inclui um componente posicionado na base do para-brisa, que atua como head-up display.

O sistema multimídia, denominado Pleos Connect, integra o assistente de inteligência artificial Gleo e permite a instalação de aplicativos. Em relação ao console central, a fabricante manteve a presença de botões físicos para comandos operacionais.

Disponibilidade e mercado

O Elantra está disponível na Coreia do Sul em três versões: Modern, Premium e Inspiration. Os preços variam entre 17 mil e 26 mil dólares, conforme a configuração.

No Brasil, a Hyundai encerrou a comercialização do sedã em 2020. Fatores como a tributação para veículos importados e a mudança nas preferências do consumidor nacional, que prioriza o segmento de SUVs, influenciaram a decisão.

Até o momento, a montadora não divulgou planos para a reintrodução do modelo no catálogo brasileiro. O veículo permanece relevante para o mercado automotivo por compartilhar componentes eletrônicos e estruturais com outros modelos globais da marca, como o HB20 e o Creta.