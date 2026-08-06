AVANTE
Hyundai revela nova geração do Elantra com mudanças técnicas
Confira os detalhes da oitava geração do sedã, incluindo motor híbrido, interior e tecnologia Gleo
O Hyundai Elantra, conhecido como Avante no mercado sul-coreano, chega à oitava geração. O sedã apresenta novas opções de motorização e atualizações no acabamento da cabine. A marca iniciou o período de reservas na Coreia do Sul, sem previsão de venda no Brasil.
Especificações técnicas e motorização
A Hyundai disponibiliza o modelo em duas configurações mecânicas. A opção a combustão utiliza motor 2.0 de 147 cavalos e 132 lb-pé de torque, acoplado a um câmbio CVT.
A variante híbrida combina um motor 1.6 com um sistema elétrico, totalizando 155 cavalos de potência. Esta configuração utiliza um câmbio de dupla embreagem.
Interior e tecnologia embarcada
O projeto interno utiliza materiais emborrachados em substituição ao padrão anterior. O painel inclui um componente posicionado na base do para-brisa, que atua como head-up display.
O sistema multimídia, denominado Pleos Connect, integra o assistente de inteligência artificial Gleo e permite a instalação de aplicativos. Em relação ao console central, a fabricante manteve a presença de botões físicos para comandos operacionais.
Disponibilidade e mercado
O Elantra está disponível na Coreia do Sul em três versões: Modern, Premium e Inspiration. Os preços variam entre 17 mil e 26 mil dólares, conforme a configuração.
No Brasil, a Hyundai encerrou a comercialização do sedã em 2020. Fatores como a tributação para veículos importados e a mudança nas preferências do consumidor nacional, que prioriza o segmento de SUVs, influenciaram a decisão.
Até o momento, a montadora não divulgou planos para a reintrodução do modelo no catálogo brasileiro. O veículo permanece relevante para o mercado automotivo por compartilhar componentes eletrônicos e estruturais com outros modelos globais da marca, como o HB20 e o Creta.