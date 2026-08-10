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HÍBRIDA PLUG-IN

GWM Ora 5 ganha versões: veja preços, motores e lançamento no Brasil

Versão 100% elétrica está confirmado para o Brasil e disponível na rede de concessionárias da marca

Jair Mendonça Jr
Por
GWM Ora 5 ganha versões
GWM Ora 5 ganha versões - Foto: Divulgação GWM

A Great Wall Motors (GWM) expandiu a linha do SUV Ora 5 com o anúncio de configurações para o mercado chinês e a consolidação das vendas no Brasil. O veículo conta com opções movidas a bateria e motorização híbrida plug-in.

Preços e especificações do GWM Ora 5 no Brasil

Interior GWM Ora 5
Interior GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

O GWM Ora 5 movido a eletricidade é vendido no Brasil em uma opção de acabamento.

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  • Preço de tabela: R$ 159.000
  • Motorização: motor elétrico de 204 cv e 26,5 kgfm de torque
  • Bateria: 58,3 kWh
  • Autonomia (PBEV/Inmetro): 349 quilômetros
  • Disponibilidade: concessionárias da marca e plataforma digital

Novas versões apresentadas na China: PHEV, GT e Sport

Porta malas GWM Ora 5
Porta malas GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

A fabricante revelou variantes para o mercado asiático:

Ora 5 PHEV (Híbrido Plug-in)

  • Sistema de propulsão: combinação de motor 1.5 a gasolina e motor elétrico alimentado por bateria com recarga externa.
  • Dimensões: comprimento de 4,75 metros.
  • Design traseiro: módulo de iluminação horizontal integrado à tampa do porta-malas.

Ora 5 GT e Sport

  • Elementos da carroceria: splitter dianteiro, aerofólio traseiro, saias laterais e opção de pintura em dois tons.
  • Equipamentos: sensor LiDAR no teto e pinças de freio na cor vermelha.

Confirmação e disponibilidade do GWM Ora 5 no mercado brasileiro

Traseira GWM Ora 5
Traseira GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

O GWM Ora 5 em versão 100% elétrica está confirmado para o Brasil e disponível na rede de concessionárias da marca. A venda do modelo teve início no mercado nacional em versão única.

Previsão de chegada para as novas configurações (PHEV, GT e Sport)

As versões recém-apresentadas na China — com motorização híbrida plug-in (PHEV) e os pacotes visuais GT e Sport — não possuem confirmação oficial da fabricante para o mercado brasileiro.

A matriz da GWM prioriza o atendimento da demanda no mercado asiático antes de iniciar o processo de exportação. Caso a montadora decida pela homologação dessas variantes no Brasil, a previsão de chegada ocorre a partir de 2027.

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