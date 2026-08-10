GWM Ora 5 ganha versões: veja preços, motores e lançamento no Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Great Wall Motors (GWM) expandiu a linha do SUV Ora 5 com o anúncio de configurações para o mercado chinês e a consolidação das vendas no Brasil. O veículo conta com opções movidas a bateria e motorização híbrida plug-in.

Preços e especificações do GWM Ora 5 no Brasil

Interior GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

O GWM Ora 5 movido a eletricidade é vendido no Brasil em uma opção de acabamento.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Preço de tabela : R$ 159.000

: R$ 159.000 Motorização : motor elétrico de 204 cv e 26,5 kgfm de torque

: motor elétrico de 204 cv e 26,5 kgfm de torque Bateria : 58,3 kWh

: 58,3 kWh Autonomia (PBEV/Inmetro) : 349 quilômetros

: 349 quilômetros Disponibilidade : concessionárias da marca e plataforma digital

Novas versões apresentadas na China: PHEV, GT e Sport

Porta malas GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

A fabricante revelou variantes para o mercado asiático:

Ora 5 PHEV (Híbrido Plug-in)

Sistema de propulsão : combinação de motor 1.5 a gasolina e motor elétrico alimentado por bateria com recarga externa.

: combinação de motor 1.5 a gasolina e motor elétrico alimentado por bateria com recarga externa. Dimensões : comprimento de 4,75 metros.

: comprimento de 4,75 metros. Design traseiro : módulo de iluminação horizontal integrado à tampa do porta-malas.

Ora 5 GT e Sport

Elementos da carroceria : splitter dianteiro, aerofólio traseiro, saias laterais e opção de pintura em dois tons.

: splitter dianteiro, aerofólio traseiro, saias laterais e opção de pintura em dois tons. Equipamentos : sensor LiDAR no teto e pinças de freio na cor vermelha.

Confirmação e disponibilidade do GWM Ora 5 no mercado brasileiro

Traseira GWM Ora 5 - Foto: Divulgação GWM

O GWM Ora 5 em versão 100% elétrica está confirmado para o Brasil e disponível na rede de concessionárias da marca. A venda do modelo teve início no mercado nacional em versão única.

Previsão de chegada para as novas configurações (PHEV, GT e Sport)

As versões recém-apresentadas na China — com motorização híbrida plug-in (PHEV) e os pacotes visuais GT e Sport — não possuem confirmação oficial da fabricante para o mercado brasileiro.

A matriz da GWM prioriza o atendimento da demanda no mercado asiático antes de iniciar o processo de exportação. Caso a montadora decida pela homologação dessas variantes no Brasil, a previsão de chegada ocorre a partir de 2027.