HÍBRIDA PLUG-IN
GWM Ora 5 ganha versões: veja preços, motores e lançamento no Brasil
Versão 100% elétrica está confirmado para o Brasil e disponível na rede de concessionárias da marca
A Great Wall Motors (GWM) expandiu a linha do SUV Ora 5 com o anúncio de configurações para o mercado chinês e a consolidação das vendas no Brasil. O veículo conta com opções movidas a bateria e motorização híbrida plug-in.
Preços e especificações do GWM Ora 5 no Brasil
O GWM Ora 5 movido a eletricidade é vendido no Brasil em uma opção de acabamento.
- Preço de tabela: R$ 159.000
- Motorização: motor elétrico de 204 cv e 26,5 kgfm de torque
- Bateria: 58,3 kWh
- Autonomia (PBEV/Inmetro): 349 quilômetros
- Disponibilidade: concessionárias da marca e plataforma digital
Novas versões apresentadas na China: PHEV, GT e Sport
A fabricante revelou variantes para o mercado asiático:
Ora 5 PHEV (Híbrido Plug-in)
- Sistema de propulsão: combinação de motor 1.5 a gasolina e motor elétrico alimentado por bateria com recarga externa.
- Dimensões: comprimento de 4,75 metros.
- Design traseiro: módulo de iluminação horizontal integrado à tampa do porta-malas.
Ora 5 GT e Sport
- Elementos da carroceria: splitter dianteiro, aerofólio traseiro, saias laterais e opção de pintura em dois tons.
- Equipamentos: sensor LiDAR no teto e pinças de freio na cor vermelha.
Confirmação e disponibilidade do GWM Ora 5 no mercado brasileiro
O GWM Ora 5 em versão 100% elétrica está confirmado para o Brasil e disponível na rede de concessionárias da marca. A venda do modelo teve início no mercado nacional em versão única.
Previsão de chegada para as novas configurações (PHEV, GT e Sport)
As versões recém-apresentadas na China — com motorização híbrida plug-in (PHEV) e os pacotes visuais GT e Sport — não possuem confirmação oficial da fabricante para o mercado brasileiro.
A matriz da GWM prioriza o atendimento da demanda no mercado asiático antes de iniciar o processo de exportação. Caso a montadora decida pela homologação dessas variantes no Brasil, a previsão de chegada ocorre a partir de 2027.