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OPORTUNIDADE

Fiat Strada para CNPJ tem preços a partir de R$ 90 mil; confira

Confira as versões disponíveis, regras para faturamento de MEI e produtor rural e prazos de entrega

Jair Mendonça Jr
Por
Fiat Strada
Fiat Strada - Foto: Divulgação Fiat

A Fiat mantém, em agosto de 2026, condições para a modalidade de venda direta, focada em clientes com CNPJ, MEI e produtores rurais. A política comercial permite a aquisição de unidades da linha Strada com reduções de preço em comparação à tabela de varejo.

Valores e descontos aplicados

As ofertas para a versão de entrada, Strada Endurance 1.3 Cabine Plus, apresentam preço final na casa dos R$ 90 mil. O valor de tabela pública para esta mesma configuração supera R$ 114 mil, configurando um desconto de R$ 26 mil na operação.

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Os valores finais oscilam conforme a versão selecionada

  • Linha de entrada: foco em custo-benefício para frotistas.
  • Versões intermediárias e topo: aplicação de descontos percentuais variáveis de acordo com a estratégia da rede de concessionárias.

Requisitos para venda direta

A efetivação da compra pela modalidade CNPJ depende da apresentação de documentos específicos:

  • Pessoas jurídicas: cartão CNPJ com situação cadastral ativa.
  • Microempreendedores Individuais (MEI): Certificado da condição de MEI (CCMEI).
  • Produtores rurais: Inscrição Estadual ou documento equivalente que comprove a atividade no setor agrícola.

Onde consultar as condições

A montadora utiliza sistema de precificação vinculado ao estoque e à rede de concessionárias autorizadas. Os interessados devem proceder da seguinte forma:

  • Concessionária: o consultor de vendas diretas acessa o sistema oficial da Stellantis para validar o CNPJ e gerar a cotação com o desconto do mês.
  • Portal oficial: o site Fiat Ofertas exibe a lista de promoções vigentes, com filtros específicos para o segmento de vendas corporativas.

As condições financeiras, incluindo prazos de entrega e taxas de financiamento, são definidas conforme a política da concessionária responsável pela venda.

Recomenda-se a solicitação de simulação detalhada com a discriminação dos valores antes da finalização do pedido.

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