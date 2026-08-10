Fiat Strada para CNPJ tem preços a partir de R$ 90 mil; confira

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A Fiat mantém, em agosto de 2026, condições para a modalidade de venda direta, focada em clientes com CNPJ, MEI e produtores rurais. A política comercial permite a aquisição de unidades da linha Strada com reduções de preço em comparação à tabela de varejo.

Valores e descontos aplicados

As ofertas para a versão de entrada, Strada Endurance 1.3 Cabine Plus, apresentam preço final na casa dos R$ 90 mil. O valor de tabela pública para esta mesma configuração supera R$ 114 mil, configurando um desconto de R$ 26 mil na operação.

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Os valores finais oscilam conforme a versão selecionada

Linha de entrada : foco em custo-benefício para frotistas.

: foco em custo-benefício para frotistas. Versões intermediárias e topo : aplicação de descontos percentuais variáveis de acordo com a estratégia da rede de concessionárias.

Requisitos para venda direta

A efetivação da compra pela modalidade CNPJ depende da apresentação de documentos específicos:

Pessoas jurídicas : cartão CNPJ com situação cadastral ativa.

: cartão CNPJ com situação cadastral ativa. Microempreendedores Individuais (MEI) : Certificado da condição de MEI (CCMEI).

: Certificado da condição de MEI (CCMEI). Produtores rurais : Inscrição Estadual ou documento equivalente que comprove a atividade no setor agrícola.

Onde consultar as condições

A montadora utiliza sistema de precificação vinculado ao estoque e à rede de concessionárias autorizadas. Os interessados devem proceder da seguinte forma:

Concessionária : o consultor de vendas diretas acessa o sistema oficial da Stellantis para validar o CNPJ e gerar a cotação com o desconto do mês.

: o consultor de vendas diretas acessa o sistema oficial da Stellantis para validar o CNPJ e gerar a cotação com o desconto do mês. Portal oficial : o site Fiat Ofertas exibe a lista de promoções vigentes, com filtros específicos para o segmento de vendas corporativas.

As condições financeiras, incluindo prazos de entrega e taxas de financiamento, são definidas conforme a política da concessionária responsável pela venda.

Recomenda-se a solicitação de simulação detalhada com a discriminação dos valores antes da finalização do pedido.