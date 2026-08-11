Leapmotor B10 Ultra-Híbrido estreia no Brasil com autonomia de 900 km

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A Leapmotor apresenta a configuração REEV do modelo B10 no Festival Interlagos 2026, agendado para o período entre 27 e 30 de agosto, em São Paulo. O utilitário esportivo adota tecnologia de autonomia estendida para complementar a versão exclusivamente elétrica comercializada atualmente no país.

Mecânica e funcionamento do sistema REEV

Traseira Leapmotor B10 Ultra-Híbrido - Foto: Divulgação Leapmotor

A tecnologia difere dos sistemas híbridos tradicionais por manter a tração exclusivamente elétrica. O conjunto mecânico reúne:

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Motor elétrico responsável pela tração das rodas.

Propulsor 1.5 a gasolina atuando como gerador de eletricidade.

Bateria com capacidade de 18,8 kWh.

Tanque de combustível com capacidade de 50 litros.

O motor a combustão aciona o gerador quando a carga da bateria diminui, o que amplia o raio de ação em deslocamentos rodoviários. A fabricante informa alcance combinado de até 900 km conforme parâmetros internacionais.

O modo puramente elétrico entrega cerca de 86 km de autonomia. O condutor dispõe de quatro modos para gerenciar o uso da energia.

Dimensões e posicionamento de mercado

Interior Leapmotor B10 Ultra-Híbrido - Foto: Divulgação Leapmotor

O veículo mantém as medidas da versão elétrica, com 4,51 metros de comprimento, 1,88 metro de largura, 1,65 metro de altura e 2,73 metros de distância entre-eixos. O porta-malas comporta aproximadamente 430 litros.

A estratégia comercial da Stellantis envolve a expansão da gama no mercado nacional antes da produção local prevista para a fábrica de Goiana, em Pernambuco.

O modelo concorre no segmento de utilitários esportivos eletrificados contra concorrentes como BYD Atto 2 e Jaecoo 7 Elite. Os números definitivos para o Brasil dependem da homologação oficial do Inmetro.

Preços e versões do B10 elétrico

O preço público sugerido é de R$ 182.990, mas o modelo possui variações de valores conforme a modalidade de venda e condições promocionais vigentes no mercado brasileiro: