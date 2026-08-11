Honda Prelude estreia no Brasil com exibição em redoma e teste em pista

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A Honda iniciou a campanha de lançamento do cupê híbrido Prelude no mercado brasileiro. A estratégia de divulgação utiliza uma instalação pública em São Paulo e ações promocionais voltadas para entusiastas automotivos.

A campanha, batizada de Prazer, Prelude, foi desenvolvida pela agência The Dream, que atende exclusividade à marca dentro da Publicis Brasil. O projeto de produção da estrutura física ficou sob responsabilidade da empresa Arc.

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Instalação Prelude 1:1 edição em São Paulo

Honda Prelude - Foto: Divulgação Honda

O eixo central da estratégia de lançamento é a estrutura nomeada Prelude 1:1 Edition. O veículo em tamanho real foi posicionado dentro de uma caixa transparente, simulando uma redoma de proteção utilizada por colecionadores para itens de alto valor simbólico.

A exibição pública ocorre em dois pontos da capital paulista

Avenida Faria Lima : o modelo permaneceu exposto próximo à Praça da Baleia entre os dias 10 e 12 de agosto.

: o modelo permaneceu exposto próximo à Praça da Baleia entre os dias 10 e 12 de agosto. Rua Colômbia : o cupê será transferido para uma concessionária da marca localizada no bairro dos Jardins.

Ação promocional e festival Interlagos

Durante o período de exposição das unidades, os visitantes podem escanear um código QR posicionado nas estruturas. O procedimento direciona para um cadastro voltado a uma seleção de testes de direção.

Os participantes cadastrados concorrem a oportunidades para conduzir o cupê híbrido no Autódromo de Interlagos. Os testes ocorrem durante a edição do Festival Interlagos, programada para o período entre 27 e 30 de agosto.

Motorização e expectativas de preços

Embora não existam valores tabelados, o mercado automotivo brasileiro trabalha com projeções baseadas no posicionamento do veículo:

Faixa de preço estimada : analistas e veículos especializados especulam valores entre R$ 250 mil e R$ 400 mil. Essa variação ocorre devido às incertezas sobre a estratégia de importação, tributos e o posicionamento do cupê em relação a outros modelos da marca (como o Civic e o Type R).

: analistas e veículos especializados especulam valores entre R$ 250 mil e R$ 400 mil. Essa variação ocorre devido às incertezas sobre a estratégia de importação, tributos e o posicionamento do cupê em relação a outros modelos da marca (como o Civic e o Type R). Motorização : o modelo é apresentado com o conjunto híbrido e:HEV, que combina um motor 2.0 a combustão com motores elétricos, entregando aproximadamente 203 cv de potência combinada.

Características técnicas (projeção)