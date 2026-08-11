CUPÊ HÍBRIDO
Honda Prelude estreia no Brasil com exibição em redoma e teste em pista
Novo modelo da Honda ganha redoma em São Paulo e garante testes no Autódromo de Interlagos
A Honda iniciou a campanha de lançamento do cupê híbrido Prelude no mercado brasileiro. A estratégia de divulgação utiliza uma instalação pública em São Paulo e ações promocionais voltadas para entusiastas automotivos.
A campanha, batizada de Prazer, Prelude, foi desenvolvida pela agência The Dream, que atende exclusividade à marca dentro da Publicis Brasil. O projeto de produção da estrutura física ficou sob responsabilidade da empresa Arc.
Instalação Prelude 1:1 edição em São Paulo
O eixo central da estratégia de lançamento é a estrutura nomeada Prelude 1:1 Edition. O veículo em tamanho real foi posicionado dentro de uma caixa transparente, simulando uma redoma de proteção utilizada por colecionadores para itens de alto valor simbólico.
A exibição pública ocorre em dois pontos da capital paulista
- Avenida Faria Lima: o modelo permaneceu exposto próximo à Praça da Baleia entre os dias 10 e 12 de agosto.
- Rua Colômbia: o cupê será transferido para uma concessionária da marca localizada no bairro dos Jardins.
Ação promocional e festival Interlagos
Durante o período de exposição das unidades, os visitantes podem escanear um código QR posicionado nas estruturas. O procedimento direciona para um cadastro voltado a uma seleção de testes de direção.
Os participantes cadastrados concorrem a oportunidades para conduzir o cupê híbrido no Autódromo de Interlagos. Os testes ocorrem durante a edição do Festival Interlagos, programada para o período entre 27 e 30 de agosto.
Motorização e expectativas de preços
Embora não existam valores tabelados, o mercado automotivo brasileiro trabalha com projeções baseadas no posicionamento do veículo:
- Faixa de preço estimada: analistas e veículos especializados especulam valores entre R$ 250 mil e R$ 400 mil. Essa variação ocorre devido às incertezas sobre a estratégia de importação, tributos e o posicionamento do cupê em relação a outros modelos da marca (como o Civic e o Type R).
- Motorização: o modelo é apresentado com o conjunto híbrido e:HEV, que combina um motor 2.0 a combustão com motores elétricos, entregando aproximadamente 203 cv de potência combinada.
Características técnicas (projeção)
- Sistema híbrido: e:HEV (foco em eficiência e desempenho).
- Transmissão: sistema CVT com simulação de trocas (S+ Shift) via paddle shifts.
- Tração: dianteira (FWD).
- Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h estimada em torno de 6 a 8 segundos (dependendo da configuração e calibração).
- Equipamentos: espera-se a presença do pacote Honda Sensing (segurança ativa), central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e rodas de 19 polegadas.