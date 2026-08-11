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DOIS MOTORES ELÉTRICOS

Honda City 2027 estreia visual renovado e versão híbrida

Sedã renovado estreia na Ásia com foco em tecnologia e consumo recorde na versão híbrida

Jair Mendonça Jr
Por
Honda City 2027
Honda City 2027 - Foto: Divulgação Honda

A Honda apresentou a linha 2027 do City no mercado indiano. O sedã recebeu alterações visuais na dianteira, novos equipamentos de tecnologia e uma configuração híbrida com consumo homologado superior a 27 km/l.

Mudanças no design exterior

As modificações de design concentram-se na parte frontal. O modelo traz grade frontal redesenhada, faróis de LED afilados, novas luzes diurnas e para-choques com tomadas de ar ampliadas.

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As rodas de liga leve de 16 polegadas ganharam novo padrão estético. Na traseira, as lanternas de LED receberam nova assinatura visual. A estrutura e a plataforma foram mantidas em relação à geração anterior.

Tecnologia e interior

Interior Honda City 2027
Interior Honda City 2027 - Foto: Divulgação Honda

No interior, a principal mudança é a adoção de uma central multimídia com tela de 10,1 polegadas e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

As versões de maior valor agregam itens como bancos dianteiros com ventilação, carregador de smartphone por indução e iluminação interna configurável.

O pacote de assistência à condução Honda Sensing foi atualizado com controle de cruzeiro adaptativo para baixas velocidades.

Desempenho e motorização

A variante híbrida combina dois motores elétricos e a combustão, gerando 126 cavalos de potência e 25,8 kgfm de torque. Dados oficiais da montadora na Índia indicam consumo de 27,26 km/l.

A linha também oferece opção de motor 1.5 a gasolina associado a câmbio manual de seis marchas ou transmissão automática do tipo CVT.

Perspectivas para o mercado brasileiro

Para o mercado brasileiro, a fabricante não confirmou a chegada da reestilização ou da motorização híbrida.

A expectativa do setor automotivo nacional aponta para a manutenção do motor 1.5 flex com transmissão CVT nas versões comercializadas no país.

A montadora ainda não divulgou datas ou tabela de preços para a nova linha no território nacional.

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