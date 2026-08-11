Honda City 2027 estreia visual renovado e versão híbrida

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Honda apresentou a linha 2027 do City no mercado indiano. O sedã recebeu alterações visuais na dianteira, novos equipamentos de tecnologia e uma configuração híbrida com consumo homologado superior a 27 km/l.

Mudanças no design exterior

As modificações de design concentram-se na parte frontal. O modelo traz grade frontal redesenhada, faróis de LED afilados, novas luzes diurnas e para-choques com tomadas de ar ampliadas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As rodas de liga leve de 16 polegadas ganharam novo padrão estético. Na traseira, as lanternas de LED receberam nova assinatura visual. A estrutura e a plataforma foram mantidas em relação à geração anterior.

Tecnologia e interior

Interior Honda City 2027 - Foto: Divulgação Honda

No interior, a principal mudança é a adoção de uma central multimídia com tela de 10,1 polegadas e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

As versões de maior valor agregam itens como bancos dianteiros com ventilação, carregador de smartphone por indução e iluminação interna configurável.

O pacote de assistência à condução Honda Sensing foi atualizado com controle de cruzeiro adaptativo para baixas velocidades.

Desempenho e motorização

A variante híbrida combina dois motores elétricos e a combustão, gerando 126 cavalos de potência e 25,8 kgfm de torque. Dados oficiais da montadora na Índia indicam consumo de 27,26 km/l.

A linha também oferece opção de motor 1.5 a gasolina associado a câmbio manual de seis marchas ou transmissão automática do tipo CVT.

Perspectivas para o mercado brasileiro

Para o mercado brasileiro, a fabricante não confirmou a chegada da reestilização ou da motorização híbrida.

A expectativa do setor automotivo nacional aponta para a manutenção do motor 1.5 flex com transmissão CVT nas versões comercializadas no país.

A montadora ainda não divulgou datas ou tabela de preços para a nova linha no território nacional.