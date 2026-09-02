VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ E BMW
Gigantes montadoras investigam empresa chinesa após demissão em massa
Apuração ocorre após denúncias de violações trabalhistas envolvendo 107 recém-formados
Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW iniciaram investigações de compliance contra a fabricante de peças Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems. A apuração ocorre após denúncias de violações trabalhistas envolvendo 107 recém-formados.
Entenda o caso
A Changzhou Xingyu contratou 107 profissionais, majoritariamente com mestrados voltados a pesquisa e desenvolvimento. Um mês após as contratações, a empresa determinou demissões ou transferências compulsórias para linhas de montagem fabril com remuneração baseada em produção por peça.
Ex-funcionários apontam a medida como prática sistemática para forçar desligamentos sem pagamento de indenizações integrais.
Reação das montadoras globais
As fabricantes de veículos estrangeiras responderam às denúncias enviadas por canais transfronteiriços de conformidade e trabalho forçado:
- Volkswagen: Confirmou apuração especial de compliance em 1 de setembro de 2026.
- Mercedes-Benz: Abriu investigação interna por meio do escritório de conformidade corporativa.
- BMW: Iniciou análise após recebimento de documentação fornecida por denunciantes.
Impactos nas normas ESG
O episódio evidencia o conflito entre práticas operacionais de fornecedores industriais asiáticos e exigências de critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) aplicadas por cadeias de suprimentos internacionais.
A fornecedora Xingyu tenta listagem de ações na bolsa de Hong Kong enquanto enfrenta o escrutínio regulatório e reputacional decorrente das denúncias.