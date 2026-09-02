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VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ E BMW

Gigantes montadoras investigam empresa chinesa após demissão em massa

Apuração ocorre após denúncias de violações trabalhistas envolvendo 107 recém-formados

Jair Mendonça Jr
Por
Changzhou Xingyu
Changzhou Xingyu - Foto: Divulgação

Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW iniciaram investigações de compliance contra a fabricante de peças Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems. A apuração ocorre após denúncias de violações trabalhistas envolvendo 107 recém-formados.

Entenda o caso

A Changzhou Xingyu contratou 107 profissionais, majoritariamente com mestrados voltados a pesquisa e desenvolvimento. Um mês após as contratações, a empresa determinou demissões ou transferências compulsórias para linhas de montagem fabril com remuneração baseada em produção por peça.

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Ex-funcionários apontam a medida como prática sistemática para forçar desligamentos sem pagamento de indenizações integrais.

Reação das montadoras globais

As fabricantes de veículos estrangeiras responderam às denúncias enviadas por canais transfronteiriços de conformidade e trabalho forçado:

  • Volkswagen: Confirmou apuração especial de compliance em 1 de setembro de 2026.
  • Mercedes-Benz: Abriu investigação interna por meio do escritório de conformidade corporativa.
  • BMW: Iniciou análise após recebimento de documentação fornecida por denunciantes.

Impactos nas normas ESG

O episódio evidencia o conflito entre práticas operacionais de fornecedores industriais asiáticos e exigências de critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) aplicadas por cadeias de suprimentos internacionais.

A fornecedora Xingyu tenta listagem de ações na bolsa de Hong Kong enquanto enfrenta o escrutínio regulatório e reputacional decorrente das denúncias.

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