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Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW iniciaram investigações de compliance contra a fabricante de peças Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems. A apuração ocorre após denúncias de violações trabalhistas envolvendo 107 recém-formados.

Entenda o caso

A Changzhou Xingyu contratou 107 profissionais, majoritariamente com mestrados voltados a pesquisa e desenvolvimento. Um mês após as contratações, a empresa determinou demissões ou transferências compulsórias para linhas de montagem fabril com remuneração baseada em produção por peça.

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Ex-funcionários apontam a medida como prática sistemática para forçar desligamentos sem pagamento de indenizações integrais.

Reação das montadoras globais

As fabricantes de veículos estrangeiras responderam às denúncias enviadas por canais transfronteiriços de conformidade e trabalho forçado:

Volkswagen : Confirmou apuração especial de compliance em 1 de setembro de 2026.

: Confirmou apuração especial de compliance em 1 de setembro de 2026. Mercedes-Benz : Abriu investigação interna por meio do escritório de conformidade corporativa.

: Abriu investigação interna por meio do escritório de conformidade corporativa. BMW : Iniciou análise após recebimento de documentação fornecida por denunciantes.

Impactos nas normas ESG

O episódio evidencia o conflito entre práticas operacionais de fornecedores industriais asiáticos e exigências de critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) aplicadas por cadeias de suprimentos internacionais.

A fornecedora Xingyu tenta listagem de ações na bolsa de Hong Kong enquanto enfrenta o escrutínio regulatório e reputacional decorrente das denúncias.