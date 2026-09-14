Grupo Hyundai Motor acelera direção autônoma com IA e data flywheel

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O Grupo Hyundai Motor anunciou a operação de seu sistema data flywheel e apresentou o roadmap para veículos autônomos. A estratégia combina parcerias tecnológicas e desenvolvimento próprio de inteligência artificial.

Estratégia de duas frentes para produção de veículos autônomos

A empresa estabeleceu um plano de duas frentes. A primeira frente utiliza soluções da NVIDIA para iniciar a produção de veículos com sistemas Level 2+ no primeiro semestre de 2028 e Level 2++ no segundo semestre de 2028.

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A segunda frente baseia-se na Atria AI, tecnologia proprietária da divisão AVP e da 42dot, com fabricação prevista para o segundo semestre de 2029.

Funcionamento e infraestrutura do Data Flywheel

O Data Flywheel funciona como um ciclo contínuo de coleta de dados, treinamento de algoritmos, validação e implementação. A infraestrutura integra a frota global de veículos das marcas Hyundai e Kia, centros de desenvolvimento nos Estados Unidos e na Coreia do Sul, além do ecossistema Data Union.

A metodologia emprega recursos como Hard Example Mining, treinamento contínuo, validação virtual com 3D Gaussian Splatting e o sistema Special Event Recorder.

Projeto-piloto de Level 4 em vias públicas

Na cidade de Gwangju, a empresa inicia um projeto-piloto de Level 4 em vias públicas até o final do ano, em parceria com o governo sul-coreano. O objetivo consiste em capturar variáveis de tráfego real para alimentar a base de dados da IA.

Tecnologia visão-linguagem-ação e testes urbanos

A 42dot também desenvolve a tecnologia Visão-Linguagem-Ação (VLA). O sistema integra processamento visual e raciocínio em linguagem natural para solucionar casos extremos e fornecer explicabilidade nas decisões de condução.

Os testes de validação em vias públicas ocorrem entre o final de 2026 e o início de 2027.

O grupo divulgou registros visuais da Atria AI em operação urbana nas regiões de Gangnam, Jamsil e Pangyo, em Seul.

Os vídeos demonstram o comportamento do veículo autônomo em situações de tráfego intenso, vias estreitas e condições climáticas adversas.



