Grupo VIA1 inaugura revenda da Eurovia Omoda / Jaecoo em Salvador

Jaecoo 7, SUV híbrido, une potência e tecnologia - Foto: Divulgação

A Eurovia Omoda / Jaecoo, nova operação do Grupo VIA1 dedicada à comercialização de veículos eletrificados das montadoras Omoda e Jaecoo, celebrou a inauguração simultânea de três unidades no Nordeste.

As concessionárias estão localizadas em Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE), marcando a estreia regional da marca com um ambicioso plano de expansão voltado à mobilidade sustentável.

Com expectativa de comercializar cerca de mil veículos no primeiro ano, a operação também promete movimentar a economia local com a geração de empregos diretos e indiretos, parcerias com fornecedores e investimentos em qualificação técnica.

A iniciativa posiciona as três capitais como polos estratégicos para o avanço da mobilidade limpa no País.

A unidade de Salvador está instalada na Av. Luís Viana Filho (Paralela), um dos principais corredores de tráfego da capital. O ponto foi escolhido estrategicamente por possuir alta visibilidade e facilidade de acesso, reforçando a proposta da marca de estar presente em locais com grande fluxo e destaque visual.

Cada uma das concessionárias foi planejada com infraestrutura moderna, oficinas especializadas e padrão internacional de atendimento. Segundo a empresa, essas características refletem o posicionamento global da Omoda / Jaecoo, como uma marca premium, que une sofisticação, tecnologia avançada e compromisso com a sustentabilidade.

Modelos

O portfólio inicial da marca inclui dois modelos de destaque. O Omoda E5, veículo 100% elétrico, chama atenção pelo design futurista, acabamento refinado e desempenho eficiente.

Já o Jaecoo 7, um SUV híbrido, combina potência, tecnologia embarcada e soluções voltadas à sustentabilidade, alinhando-se às tendências globais do setor automotivo.

Segundo o gerente geral da Eurovia Omoda /| Jaecoo, Ubiracelo Campos, a chegada da marca vai além da expansão comercial. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência à altura desse posicionamento, com estrutura moderna, equipe qualificada e um portfólio alinhado às novas exigências do consumidor”, afirma.