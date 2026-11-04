GWM abre pré-venda do Tank 400 híbrido flex

A GWM iniciou ontem a pré-venda do Tank 400, SUV híbrido plug-in flex equipado com tração integral Hi4-T. O modelo combina motor a combustão e propulsão elétrica, com proposta voltada ao segmento de utilitários esportivos de luxo. As reservas podem ser feitas no site da fabricante, no Mercado Livre ou nas concessionárias, mediante depósito de R$ 9 mil.

As vendas ao público geral começam em 12 de novembro. O Tank 400 amplia a família de SUVs eletrificados da GWM, que já comercializa no Brasil o Tank 300. A fabricante ainda não informou o preço final da novidade.

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BYD quase triplica vendas no Nordeste

A BYD quase triplicou as vendas no Nordeste em outubro, com 5.183 veículos emplacados, alta de 179,9% ante o mesmo mês de 2025. A marca passou do sétimo para o segundo lugar no mercado regional e liderou o varejo, com 3.169 unidades. Na Bahia, os emplacamentos cresceram 125%, para 1.062 veículos, segundo a montadora.



Ford inicia vendas da Transit City elétrica no dia 9

A Ford começa a vender a Transit City elétrica no dia 9, na Fenatran, em São Paulo. A van terá três versões, motor de 150 cv, bateria de 56 kWh e autonomia de 186 km pelo Inmetro. A capacidade de carga chega a 1.600 kg.



Locadoras ampliam compras em 35,7%

As locadoras compraram 570 mil automóveis e comerciais leves entre janeiro e setembro, alta de 35,7% sobre 2025, segundo a Abla. Total: 30,8 mil eletrificados. A frota deve ultrapassar 1,8 milhão até dezembro.



Financiamento de veículos recua em setembro

Financiamento de veículos caiu 2% em setembro ante agosto, para 670.675 unidades, segundo a Anef. Os usados responderam por 59,6% das operações. Juros altos e inadimplência são entraves



Ram convoca recall da picape 2500

A Ram convoca donos da picape 2500, modelo 2018, para troca grátis do motor da bomba hidráulica dos freios. A falha pode afetar ABS e controle de estabilidade. Faça agendamento na rede Ram.

