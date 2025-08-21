Menu
AUTOS
NOVIDADE NO MERCADO

GWM apresenta Haval Raptor PHEV 2026 por valor equivalente a R$ 130 mil

Carro SUV híbrido conta com design renovado e tecnologia de ponta

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/08/2025 - 19:05 h
Haval Raptor PHEV 2026 é apresentado na China
A Great Wall Motor (GWM) apresentou oficialmente o Haval Raptor PHEV 2026 na China, trazendo um carro SUV híbrido com design renovado e alta tecnologia.

O modelo chega em seis versões, com preço inicial de 173.800 yuans (aproximadamente R$ 132 mil), mas a fabricante oferece uma promoção de lançamento que reduz o valor para 153.800 yuans (cerca de R$ 117 mil). A informação sobre os valores foi divulgada pelo site Fipe Carros.

Haval Raptor PHEV 2026 tem design inovador

O Haval Raptor PHEV 2026 recebeu mudanças visuais significativas. Na dianteira, se destaca a nova grade frontal, faróis quadrados e uma faixa de luz de 1.088 mm de largura logo abaixo do logo “HAVAL”.

CAOA Chery dribla rumores de dissolução e bate recorde de vendas
Ford Mustang GT é testado em Salvador e mostra equilíbrio entre força e conforto
Queridinho da Toyota é descontinuado no Brasil, entenda

A traseira traz lanternas unificadas com 300 esferas de LED vermelhas e o logo “GWM” substitui o nome da marca na tampa do porta-malas, reforçando o visual moderno e futurista do SUV.

Por dentro, na área de acesso do motorista, o SUV apresenta novidades como:

  • Novo volante;
  • Seletor de marchas na coluna;
  • Painel digital de 12,3 polegadas;
  • Tela central sensível ao toque de 14,6 polegadas com o sistema Coffee OS 3.

Os bancos dianteiros possuem ajuste elétrico, aquecimento e ventilação, enquanto os traseiros oferecem reclinação ajustável.

Haval Raptor PHEV 2026 tem novidades luxuosas
Haval Raptor PHEV 2026 tem novidades luxuosas | Foto: Divulgação | GWM

Entre outros destaques estão o teto solar panorâmico, head-up display e carregamento sem fio de 50 watts, reforçando o conforto e a conectividade do modelo.

Carro de luxo com autonomia elétrica

O SUV híbrido conta com uma nova bateria de 35,43 kWh, que garante autonomia elétrica de até 200 km no ciclo CLTC e 151 km no WLTC, representando um avanço significativo em relação às versões anteriores.

O Haval Raptor PHEV 2026 também oferece sete modos de condução, incluindo opções para neve, lama e areia, além de um sistema de vetorização de torque, que melhora a tração e a estabilidade em diferentes tipos de terreno.

