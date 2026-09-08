ALTA PERFORMANCE
Hyundai planeja Tucson híbrido com 350 cavalos de potência
Divisão esportiva sul-coreana aposta em motorização elétrica de alta performance e tração integral
A Hyundai estuda o lançamento de uma versão esportiva para a nova geração do SUV Tucson. Segundo executivos da marca ouvidos pela imprensa internacional, o modelo pode integrar a divisão de alta performance N e adotar uma motorização híbrida focada em desempenho.
As projeções indicam que o utilitário esportivo entregará entre 300 e 350 cv de potência. Caso os planos sejam confirmados, o conjunto mecânico superará os números da configuração híbrida plug-in da geração anterior, que registrava 288 cv.
Foco em desempenho mecânico
A proposta da fabricante sul-coreana difere de pacotes puramente estéticos encontrados em concorrentes do segmento. A engenharia prevê alterações estruturais e mecânicas profundas, como:
- Sistema de tração integral permanente
- Sistema de freios redimensionado para uso severo
Valores e versões do projeto Hyundai Tucson N
A montadora sul-coreana não divulgou uma tabela oficial de preços ou o catálogo definitivo de versões para a suposta configuração Tucson N. O modelo encontra-se em fase de planejamento na divisão de alta performance e sua apresentação está prevista para o ano de 2027.
Estimativas de mercado
Como a variante representará o topo da linha esportiva, analistas do setor automotivo internacional estabelecem projeções com base em outros produtos da divisão N.
Posicionamento de preço
Estima-se que o modelo supere os valores cobrados pelas versões híbridas convencionais topo de linha (como as opções híbridas plug-in que nos mercados externos superam a faixa de US$ 40.000 a US$ 45.000).
Faixa de versões Previstas
- Híbrida de entrada / intermediária: focada em eficiência, mantendo potências menores.
- Configuração N-Line (visual esportivo): apenas pacotes estéticos e ajustes leves de suspensão, já presentes em alguns mercados globais.
- Tucson N (desempenho real): versão completa com motorização híbrida de 300 cv a 350 cv, tração integral (AWD), freios redimensionados e suspensão adaptativa.
Suspensão com calibração adaptativa
A divisão N planeja ampliar o portfólio global com sete novos lançamentos até o final da década. O cronograma prevê a chegada da nova geração do Tucson aos mercados internacionais a partir de 2027, ano em que a configuração esportiva pode estrear oficialmente.
Até o momento, a montadora não confirmou a comercialização da variante esportiva no mercado brasileiro.