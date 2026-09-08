Hyundai planeja Tucson híbrido com 350 cavalos de potência

Siga o A TARDE no Google

A Hyundai estuda o lançamento de uma versão esportiva para a nova geração do SUV Tucson. Segundo executivos da marca ouvidos pela imprensa internacional, o modelo pode integrar a divisão de alta performance N e adotar uma motorização híbrida focada em desempenho.

As projeções indicam que o utilitário esportivo entregará entre 300 e 350 cv de potência. Caso os planos sejam confirmados, o conjunto mecânico superará os números da configuração híbrida plug-in da geração anterior, que registrava 288 cv.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foco em desempenho mecânico

A proposta da fabricante sul-coreana difere de pacotes puramente estéticos encontrados em concorrentes do segmento. A engenharia prevê alterações estruturais e mecânicas profundas, como:

Sistema de tração integral permanente

Sistema de freios redimensionado para uso severo

Valores e versões do projeto Hyundai Tucson N

A montadora sul-coreana não divulgou uma tabela oficial de preços ou o catálogo definitivo de versões para a suposta configuração Tucson N. O modelo encontra-se em fase de planejamento na divisão de alta performance e sua apresentação está prevista para o ano de 2027.

Estimativas de mercado

Hyundai Tucson de terceira geração ainda é vendido no Brasil - Foto: Divulgação Hyundai

Como a variante representará o topo da linha esportiva, analistas do setor automotivo internacional estabelecem projeções com base em outros produtos da divisão N.

Posicionamento de preço

Estima-se que o modelo supere os valores cobrados pelas versões híbridas convencionais topo de linha (como as opções híbridas plug-in que nos mercados externos superam a faixa de US$ 40.000 a US$ 45.000).

Faixa de versões Previstas

Híbrida de entrada / intermediária : focada em eficiência, mantendo potências menores.

: focada em eficiência, mantendo potências menores. Configuração N-Line (visual esportivo) : apenas pacotes estéticos e ajustes leves de suspensão, já presentes em alguns mercados globais.

: apenas pacotes estéticos e ajustes leves de suspensão, já presentes em alguns mercados globais. Tucson N (desempenho real) : versão completa com motorização híbrida de 300 cv a 350 cv, tração integral (AWD), freios redimensionados e suspensão adaptativa.

Suspensão com calibração adaptativa

A divisão N planeja ampliar o portfólio global com sete novos lançamentos até o final da década. O cronograma prevê a chegada da nova geração do Tucson aos mercados internacionais a partir de 2027, ano em que a configuração esportiva pode estrear oficialmente.

Até o momento, a montadora não confirmou a comercialização da variante esportiva no mercado brasileiro.