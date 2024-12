Hyundai Tucson volta a ser produzido e vendido no Brasil; veja preço

Novo Tucson - Foto: Divulgação / Hyundai

Um dos maiores clássicos da Hyundai, o Tucson voltará a ser produzido e vendido no Brasil. Com 300 mil unidades comercializadas no país desde 2005, o preço do Novo Tucson será R$ 189.990.

“O Hyundai Tucson é um dos símbolos da marca no mercado brasileiro e uma das maiores referências entre os SUV médios. Já são vinte anos de sucesso e aprovação, tendo sido o primeiro SUV de muitos consumidores lá no começo dos anos 2000. Disponível em nossa rede de lojas em todo o Brasil, o Tucson chega atualizado em design e com um pacote de itens de segurança, tecnologia e conforto altamente competitivo”, explica Angel Martinez, vice-presidente de Vendas da Hyundai Motor Brasil.

Novidades

Dentre as mudanças destacam-se a inédita grade frontal cromada e o desenho atualizado dos faróis principais em LED e das rodas de 18” diamantadas, assim como as luzes traseiras também em LED e os novos para-choques. Internamente, o teto solar panorâmico e a nova central multimídia de 9”, agora flutuante e com conexão para Android Auto e Apple CarPlay, são os protagonistas.

Entre os equipamentos de segurança, há suspensão traseira independente, aviso de colisão traseira com tráfego cruzado e detector de ponto cego, câmera de ré integrada na multimídia, seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. O ar-condicionado é automático digital de duas zonas com saída de ar independente para os assentos traseiros, bancos do motorista e do passageiro com ajustes elétricos, carregador de celular por indução, espelho interno eletrocrômico, freio de estacionamento elétrico com Auto Hold, abertura elétrica do porta-malas por aproximação, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, chave presencial com botão de partida, seletor de modo de direção (Sport, Eco, Comfort) e piloto automático com limitador de velocidade.

Medidas: 4.480 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.660 mm de altura e 2.670 mm de distância entre eixos. Também conta com um dos maiores porta-malas da categoria, com 513 litros de capacidade (VDA).

O Hyundai Tucson vem com o conhecido motor Gamma I 1.6 Turbo GDI, a gasolina, que oferece 177 cv de potência máxima e 27 kgfm de torque máximo. Um ponto de atenção é a transmissão automatizada com sistema de dupla embreagem a seco de 7 velocidades (DCT7). No passado, câmbios automatizados com embreagem a seco tiveram problemas no Brasil.

Para tentar contornar o problema, o DCT7 traz atualizações de software que controlam de maneira mais efetiva o acoplamento da embreagem no tempo correto em baixas velocidades, o que torna a dirigibilidade mais suave.

O câmbio terá garantia de cinco anos, sem limite de quilometragem.

Veja fotos:

