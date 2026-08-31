OMODA
Jaecoo 7 chega ao Brasil com tecnologia híbrida e foco em SUVs
Descubra motorização, autonomia elétrica, itens de série e dados de desempenho do SUV eletrificado
A montadora Omoda | Jaecoo iniciou a operação comercial do modelo Jaecoo 7 no Brasil. O veículo integra a estratégia de expansão da marca no segmento de utilitários esportivos eletrificados, alinhando-se à demanda nacional por alternativas de motorização com menor emissão de poluentes.
O modelo utiliza o sistema híbrido SHS-P (Super Hybrid System), desenvolvido para otimizar o consumo de combustíveis fósseis por meio da integração entre motores elétricos e térmicos.
Estratégia digital e posicionamento em buscadores
A chegada do Jaecoo 7 ao mercado nacional veio acompanhada de campanhas em plataformas de busca e redes sociais. A estratégia de marketing digital utiliza ferramentas de segmentação para direcionar o público interessado em veículos eletrificados diretamente para os canais oficiais e portais de agendamento de test-drive.
Preços e versões
A linha do Jaecoo 7 no Brasil é composta por três versões principais equipadas com o sistema híbrido plug-in (PHEV) SHS-P (Super Hybrid System):
Jaecoo 7 Elite
- Preço sugerido: a partir de R$ 189.990 (com valores iniciais promocionais de pré-venda em torno de R$ 179.990).
- Posicionamento: versão de entrada desenvolvida para ampliar a competitividade do SUV no mercado nacional.
Jaecoo 7 Luxury
- Preço sugerido: a partir de R$ 234.990 (com variações promocionais pontuais).
- Principais adições: teto solar panorâmico, bancos dianteiros ventilados, câmeras com visão de 360 graus, airbag de joelho para o motorista e central multimídia de 13,2 polegadas.
Jaecoo 7 Prestige
- Preço sugerido: a partir de R$ 256.990.
- Principais adições: configuração topo de linha que inclui itens como head-up display, sistema de som assinado pela Sony e pacote completo de assistências à condução (ADAS).