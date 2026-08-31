Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

OMODA

Jaecoo 7 chega ao Brasil com tecnologia híbrida e foco em SUVs

Descubra motorização, autonomia elétrica, itens de série e dados de desempenho do SUV eletrificado

Jair Mendonça Jr
Por
Jaecoo 7
Jaecoo 7 - Foto: Divulgação

A montadora Omoda | Jaecoo iniciou a operação comercial do modelo Jaecoo 7 no Brasil. O veículo integra a estratégia de expansão da marca no segmento de utilitários esportivos eletrificados, alinhando-se à demanda nacional por alternativas de motorização com menor emissão de poluentes.

O modelo utiliza o sistema híbrido SHS-P (Super Hybrid System), desenvolvido para otimizar o consumo de combustíveis fósseis por meio da integração entre motores elétricos e térmicos.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Estratégia digital e posicionamento em buscadores

Jaecoo 7
Jaecoo 7 - Foto: Divulgação

A chegada do Jaecoo 7 ao mercado nacional veio acompanhada de campanhas em plataformas de busca e redes sociais. A estratégia de marketing digital utiliza ferramentas de segmentação para direcionar o público interessado em veículos eletrificados diretamente para os canais oficiais e portais de agendamento de test-drive.

Preços e versões

Interior Jaecoo 7
Interior Jaecoo 7 - Foto: Divulgação

A linha do Jaecoo 7 no Brasil é composta por três versões principais equipadas com o sistema híbrido plug-in (PHEV) SHS-P (Super Hybrid System):

Jaecoo 7 Elite

  • Preço sugerido: a partir de R$ 189.990 (com valores iniciais promocionais de pré-venda em torno de R$ 179.990).
  • Posicionamento: versão de entrada desenvolvida para ampliar a competitividade do SUV no mercado nacional.

Jaecoo 7 Luxury

  • Preço sugerido: a partir de R$ 234.990 (com variações promocionais pontuais).
  • Principais adições: teto solar panorâmico, bancos dianteiros ventilados, câmeras com visão de 360 graus, airbag de joelho para o motorista e central multimídia de 13,2 polegadas.

Jaecoo 7 Prestige

  • Preço sugerido: a partir de R$ 256.990.
  • Principais adições: configuração topo de linha que inclui itens como head-up display, sistema de som assinado pela Sony e pacote completo de assistências à condução (ADAS).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas