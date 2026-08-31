Jaecoo 7 chega ao Brasil com tecnologia híbrida e foco em SUVs

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A montadora Omoda | Jaecoo iniciou a operação comercial do modelo Jaecoo 7 no Brasil. O veículo integra a estratégia de expansão da marca no segmento de utilitários esportivos eletrificados, alinhando-se à demanda nacional por alternativas de motorização com menor emissão de poluentes.

O modelo utiliza o sistema híbrido SHS-P (Super Hybrid System), desenvolvido para otimizar o consumo de combustíveis fósseis por meio da integração entre motores elétricos e térmicos.

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Estratégia digital e posicionamento em buscadores

Jaecoo 7 - Foto: Divulgação

A chegada do Jaecoo 7 ao mercado nacional veio acompanhada de campanhas em plataformas de busca e redes sociais. A estratégia de marketing digital utiliza ferramentas de segmentação para direcionar o público interessado em veículos eletrificados diretamente para os canais oficiais e portais de agendamento de test-drive.

Preços e versões

Interior Jaecoo 7 - Foto: Divulgação

A linha do Jaecoo 7 no Brasil é composta por três versões principais equipadas com o sistema híbrido plug-in (PHEV) SHS-P (Super Hybrid System):

Jaecoo 7 Elite

Preço sugerido : a partir de R$ 189.990 (com valores iniciais promocionais de pré-venda em torno de R$ 179.990).

: a partir de R$ 189.990 (com valores iniciais promocionais de pré-venda em torno de R$ 179.990). Posicionamento : versão de entrada desenvolvida para ampliar a competitividade do SUV no mercado nacional.

Jaecoo 7 Luxury

Preço sugerido : a partir de R$ 234.990 (com variações promocionais pontuais).

: a partir de R$ 234.990 (com variações promocionais pontuais). Principais adições : teto solar panorâmico, bancos dianteiros ventilados, câmeras com visão de 360 graus, airbag de joelho para o motorista e central multimídia de 13,2 polegadas.

Jaecoo 7 Prestige