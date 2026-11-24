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Um tribunal de Haia, na Holanda, determinou a suspensão da venda do SUV híbrido plug-in BYD Ti7 em toda a União Europeia. A medida atende a um pedido de urgência apresentado pela Jaguar Land Rover, que acusa a montadora de infringir direitos de propriedade intelectual sobre o desenho industrial do modelo Land Rover Defender.

Decisão judicial e alcance da medida na Europa

BYD Ti7 e - Foto: Divulgação BYD

A ordem possui caráter liminar e atinge diretamente as operações da BYD no continente europeu. A restrição abrange a importação, produção, oferta, comercialização, estoque e entrega de unidades do veículo em território comunitário.

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A decisão abrange a subsidiária holandesa e filiais em países onde a fabricante mantém operações ou unidades industriais, incluindo Alemanha, França, Itália, Polônia e Hungria.

O tribunal fixou multa de até 100 mil euros por dia em caso de descumprimento, com teto estabelecido em 10 milhões de euros.

A suspensão entra em vigor uma semana após a notificação oficial das partes envolvidas.

Entendimento do juiz sobre o desenho industrial

Na análise preliminar do processo, o magistrado apontou que as linhas externas do BYD Ti7 não produzem uma impressão de conjunto distinta em relação ao desenho registrado do Land Rover Defender. A decisão menciona pontos de convergência na arquitetura da carroceria do utilitário.

Proporções e silhueta da carroceria.

Contorno dos ombros e da linha de cintura.

Formato dos para-lamas e da coluna traseira.

Próximos passos do processo

Por ser uma decisão de natureza cautelar, o mérito da disputa permanece aberto para julgamento definitivo. A Jaguar Land Rover dispõe de um prazo de seis meses para ajuizar a ação principal que definirá o desfecho da controvérsia.

Em manifestação sobre o caso, a BYD informou que vai recorrer da liminar e sustentou que o projeto do Ti7 resultou de processos de desenvolvimento realizados pela própria empresa.

Situação no Reino Unido e no Brasil

A determinação expedida pelo tribunal de Haia possui jurisdição restrita aos países membros da União Europeia e não produz efeitos em outros mercados onde as empresas atuam.

Reino Unido : O juiz não estendeu a proibição à operação britânica da fabricante por ausência de jurisdição sobre a filial sediada no país. O cronograma de lançamento do modelo no mercado britânico, com entregas previstas para janeiro de 2027, segue inalterado por esta ordem.

: O juiz não estendeu a proibição à operação britânica da fabricante por ausência de jurisdição sobre a filial sediada no país. O cronograma de lançamento do modelo no mercado britânico, com entregas previstas para janeiro de 2027, segue inalterado por esta ordem. Brasil : A medida judicial europeia não interfere nas operações comerciais ou nos planos de oferta de veículos da marca no mercado brasileiro.

Características do BYD Ti7

SUV híbrido plug-in BYD Ti7 e - Foto: Divulgação BYD

O BYD Ti7 integra a submarca Fangchengbao e posiciona-se no segmento de utilitários esportivos de sete lugares.

O modelo utiliza sistema de propulsão híbrido plug-in e compõe a estratégia de expansão da linha de utilitários da fabricante fora do mercado asiático.