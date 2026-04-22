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Kia lança Carnival híbrida
Com preço sugerido de R$ 684.990, minivan ganha conjunto eletrificado, melhora consumo e reforça foco em conforto, para até oito ocupantes
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A Kia iniciou as vendas da nova Carnival no Brasil, agora equipada com motorização híbrida e posicionada em um patamar mais elevado do mercado. Em versão única EX, a quarta geração da minivan chega com preço sugerido de R$ 684.990, apostando em eficiência energética, maior conteúdo tecnológico e foco em conforto para uso familiar e corporativo.
A principal novidade está no conjunto mecânico eletrificado. A Carnival passa a adotar um sistema híbrido que combina um motor 1.6 turbo a gasolina, de 180 cv, a um propulsor elétrico de 54 kW, resultando em potência combinada de 245 cv e torque de 37,4 kgfm. A bateria de íons de lítio, com cerca de 1,49 kWh, atua no suporte ao motor térmico, sem necessidade de recarga externa.
Com a eletrificação, o modelo alcançou nota A em emissões na classificação do Inmetro e registrou melhora significativa na eficiência. O consumo urbano passou para 11,9 km/l, avanço expressivo frente aos 7,3 km/l da geração anterior, o que representa ganho de cerca de 63% no ciclo urbano.
Espaço
Mantendo a proposta de versatilidade, a Carnival segue com capacidade para até oito ocupantes e três fileiras de bancos. A nova geração cresceu em dimensões e ampliou o espaço interno, com entre-eixos de 3.090 mm e comprimento total de 5,15 metros.
O porta-malas pode chegar a até 2.827 litros nas configurações mais amplas, reforçando a vocação para viagens e transporte familiar.
No design, a minivan adota linhas inspiradas em SUVs, com destaque para a grade frontal de maior dimensão, iluminação com assinatura “Star Map” e rodas de liga leve de 19 polegadas. O interior traz proposta mais minimalista e tecnológica, com painel integrado por duas telas de 12,3 polegadas e comandos digitais para funções de entretenimento e climatização.
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A lista de equipamentos inclui pacote avançado de assistência à condução, com frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, monitoramento de ponto cego e câmeras com visão 360 graus.
Há ainda assistentes de permanência e centralização em faixa, além de recursos voltados à segurança de passageiros, como o sistema que impede a abertura das portas em caso de aproximação de veículos.
Concorrência
Sem concorrentes diretos no mercado brasileiro, a Carnival atua em um nicho praticamente isolado ao combinar espaço para oito ocupantes, conforto e motorização híbrida.
Na prática, o modelo disputa atenção com SUVs de grande porte e sete lugares, como Toyota SW4, Jeep Commander e Caoa Chery Tiggo 8 Pro, que oferecem proposta familiar e versatilidade, ainda que sem o mesmo nível de espaço interno e configuração de oito lugares.
No horizonte, a chegada de novas minivans eletrificadas de marcas chinesas pode ampliar a concorrência direta, hoje praticamente inexistente no segmento.
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