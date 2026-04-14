Montadora popular vai produzir menos e terá IA em 90% da frota

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Nissan Versa - Foto: Divulgação

A popular montadora de carros Nissan anunciou, nesta terça-feira, 14, uma reestruturação geral nas estratégias ao longo prazo da empresa. O plano visa uma revitalização da fabricante com uma redução de modelos vendidos e uma implementação massiva de inteligência artificial (IA) nos veículos.

O objetivo, de acordo com a marca, é implementar a IA em 90% de seus veículos futuros.

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Os investimentos estarão focados em três mercados mundiais:

China;

Estados Unidos;

Japão.

Diminuição de frota mundial

A fabricante ainda afirmou que vai repaginar sua linha global de 56 para 45 modelos, eliminando modelos de baixo desempenho e realocando investimentos para outras áreas.

Esta conta envolve tanto a marca Nissan, quanto a divisão “de luxo” da marca, a Infiniti.

Modelos com IA

O primeiro modelo a utilizar a tecnologia das IAs será o Nissan Elgrand, com lançamento programado para o período entre junho e agosto de 2026 no Japão.

A minivan premium vai adotar a geração mais avançada do programa ProPILOT, com capacidade autônoma.

Aumento na eletrificação

Esta nova fase também vai contar com um investimento maior na eletrificação dos modelos.

A já conhecida E-Power será ampliada para fornecer uma plataforma para veículos totalmente elétricos.

Esta estratégia está sendo concentrada em quatro categorias:

Heartbeat: modelos com nova identidade visual e de inovação da Nissan.

Core: modelos que sustentam o negócio global com escala e estabilidade.

Growth: modelos orientados para a expansão em mercados onde a demanda está emergente.

Partner: modelos que ampliam a cobertura de mercado por meio de colaborações disciplinadas.

Menos carros, mais investimentos

Com a diminuição do catálogo, a Nissan terá aproximadamente 80% de seu portfólio em três famílias principais, isso permite que a empresa foque no investimento, acelere o desenvolvimento e responda rapidamente às necessidades do mercado.

A empresa ainda confirmou uma oferta mais ampla de sistemas de propulsão eletrificados.

Essa linha inclui um novo sistema híbrido pleno (HEV) para futuros veículos com chassi e até soluções híbridas plug-in (PHEV) e híbridas de autonomia extendida (REEV) por meio de parcerias.

Este é o caso do Nissan Frontier PHEV, modelo confirmado para a América Latina e aguardado no Brasil.