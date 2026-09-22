OPORTUNIDADE
Nissan Kicks Advance tem desconto de R$ 22 mil em setembro de 2026
Veja as condições e o preço promocional do SUV da Nissan com bônus
A Nissan iniciou uma campanha comercial para a versão Advance do SUV Kicks no mercado brasileiro. O modelo é ofertado com um bônus promocional que reduz o preço de tabela em R$ 22 mil nas concessionárias da rede autorizada.
Condições e preço
O abatimento é direcionado prioritariamente para a modalidade de troca, na qual o cliente utiliza um veículo usado como parte do pagamento.
O valor final da versão com o desconto aplicado fica em torno de R$ 157.990, variando conforme a praça e a tabela vigente na rede de lojas.
Motorização e equipamentos
A configuração é equipada com o motor Turbo 220T e câmbio automático. Entre os principais itens de série disponíveis na versão Advance estão:
- Central multimídia com tela de 12,3 polegadas;
- Painel de instrumentos digital de 7 polegadas;
- Sistema de visão 360° inteligente;
- Carregador de celular por indução;
- Bancos com revestimento em material sintético.
A campanha promocional possui prazo de validade determinado pela montadora e está sujeita à disponibilidade de estoque nas concessionárias participantes de todo o país.