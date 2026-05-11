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Novo Diesel: Saiba o que muda com a chegada do B16 ainda este ano

Com investimento de R$ 30 milhões em testes técnicos, o Conselho Nacional de Política Energética prepara a transição para o diesel B16 ainda este ano

Jair Mendonça Jr
Por

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Testes técnicos iniciados em maio de 2026 preparam a frota brasileira para a chegada do diesel B16
Testes técnicos iniciados em maio de 2026 preparam a frota brasileira para a chegada do diesel B16 - Foto: Reprodução internet

O Governo Federal confirmou a intenção de aprovar, até o final deste ano, o aumento da mistura obrigatória de biodiesel no óleo diesel comercializado nos postos. A meta é elevar o atual percentual de 15% (B15) para 16% (B16) ainda em 2026.

A medida faz parte da estratégia estabelecida pela Lei do Combustível do Futuro, que projeta um crescimento gradual da presença de fontes renováveis na matriz de transporte brasileira, visando alcançar 20% de mistura (B20) até o ano de 2030.

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Testes técnicos e segurança mecânica

Para evitar problemas enfrentados em anos anteriores — como o acúmulo de resíduos e a formação de borra em motores mais antigos — o governo iniciou este mês uma bateria de testes rigorosos.

Coordenados com um aporte de R$ 30 milhões do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia (FNDCT), os ensaios envolvem 11 laboratórios mecânicos e cinco físico-químicos.

O objetivo é avaliar o desempenho de bicos injetores, bombas e filtros sob a nova proporção de biocombustível.

O papel do CNPE e do Governo Federal

A decisão final cabe ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que aguarda os laudos técnicos para oficializar a mudança.

O tema ganhou urgência após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defende a liderança do Brasil na produção de energia limpa e a redução da dependência de diesel fóssil importado.

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Gasolina também terá mudanças

O "pacote de renováveis" não se restringe ao diesel. Técnicos do setor energético indicam que os testes para a elevação da mistura de etanol anidro na gasolina para 32% (E32) já foram concluídos.

Assim como no caso do diesel, a implementação do novo padrão de gasolina depende agora apenas da canetada oficial do CNPE.

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Tags:

biodiesel diesel Lei do Combustível do Futuro

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