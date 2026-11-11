Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

SUV

Novo Omoda E5 elétrico esgota lote inicial de pré-venda no Brasil

Com 2 mil unidades vendidas, SUV elétrico passa por reajuste de preço nas versões Elite e Prestige

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Omoda E5
Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

O SUV elétrico renovado Novo Omoda E5 teve o lote inicial de pré-venda esgotado no mercado brasileiro. As duas mil unidades disponibilizadas pela marca foram vendidas após a reestruturação da linha de produtos, que incluiu mudanças no visual, novo interior, mais desempenho e redução no valor total em relação à versão anterior.

Com o fim das unidades promocionais de lançamento, o modelo passou por reajuste nos preços das duas versões comercializadas nas concessionárias.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Reajuste nos preços e configurações

Novo Omoda E5
Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo
  • Versão Elite (entrada): Preço de lançamento de R$ 149.990 subiu para R$ 159.990 (aumento de R$ 10.000).
  • Versão Prestige (topo de linha): Preço de lançamento de R$ 179.990 subiu para R$ 184.990 (aumento de R$ 5.000).
  • Comparativo com a geração anterior: Antes da atualização, o modelo era oferecido em versão única por R$ 209.990. Mesmo após a alteração dos valores pós-pré-venda, o preço regular permanece cerca de R$ 50 mil abaixo da precificação antiga.

Especificações técnicas de motorização e bateria

Motor Novo Omoda E5
Motor Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo
  • Motorização: Motor elétrico dianteiro de 155 kW (210 cv de potência) e 29,4 kgfm de torque.
  • Aceleração: 0 a 100 km/h realizada em 7,2 segundos.
  • Bateria da versão Elite: Capacidade de 50,6 kWh, autonomia de 278 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 110 kW.
  • Bateria da versão Prestige: Capacidade de 60,9 kWh, autonomia de 320 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 130 kW.
  • Tempo de recarga em corrente contínua: 30% a 80% de carga em 16 minutos.

Dimensões e espaço interno

Painel Novo Omoda E5
Painel Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo
  • Comprimento: 4,54 metros
  • Largura: 1,83 metro
  • Altura: 1,58 metro
  • Distância entre-eixos: 2,63 metros
  • Capacidade do porta-malas: 372 litros

Equipamentos de série e tecnologia

  • Painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas.
  • Central multimídia com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas.
  • Integração sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.
  • Ar-condicionado automático dual zone.
  • Carregador de celular por indução com sistema de refrigeração.
  • Conjunto de segurança com 7 airbags e câmeras com visão 540°.
  • Pacote ADAS 2.5 com 15 assistências à condução, incluindo frenagem autônoma e piloto automático adaptativo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Omoda E5

Relacionadas

Mais lidas