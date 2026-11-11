Novo Omoda E5 elétrico esgota lote inicial de pré-venda no Brasil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O SUV elétrico renovado Novo Omoda E5 teve o lote inicial de pré-venda esgotado no mercado brasileiro. As duas mil unidades disponibilizadas pela marca foram vendidas após a reestruturação da linha de produtos, que incluiu mudanças no visual, novo interior, mais desempenho e redução no valor total em relação à versão anterior.

Com o fim das unidades promocionais de lançamento, o modelo passou por reajuste nos preços das duas versões comercializadas nas concessionárias.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reajuste nos preços e configurações

Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Versão Elite (entrada) : Preço de lançamento de R$ 149.990 subiu para R$ 159.990 (aumento de R$ 10.000).

: Preço de lançamento de R$ 149.990 subiu para R$ 159.990 (aumento de R$ 10.000). Versão Prestige (topo de linha) : Preço de lançamento de R$ 179.990 subiu para R$ 184.990 (aumento de R$ 5.000).

: Preço de lançamento de R$ 179.990 subiu Comparativo com a geração anterior : Antes da atualização, o modelo era oferecido em versão única por R$ 209.990. Mesmo após a alteração dos valores pós-pré-venda, o preço regular permanece cerca de R$ 50 mil abaixo da precificação antiga.

Especificações técnicas de motorização e bateria

Motor Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Motorização : Motor elétrico dianteiro de 155 kW (210 cv de potência) e 29,4 kgfm de torque.

: Motor elétrico dianteiro de 155 kW (210 cv de potência) e 29,4 kgfm de torque. Aceleração : 0 a 100 km/h realizada em 7,2 segundos.

: 0 a 100 km/h realizada em 7,2 segundos. Bateria da versão Elite: Capacidade de 50,6 kWh, autonomia de 278 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 110 kW.

Capacidade de 50,6 kWh, autonomia de 278 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 110 kW. Bateria da versão Prestige : Capacidade de 60,9 kWh, autonomia de 320 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 130 kW.

: Capacidade de 60,9 kWh, autonomia de 320 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 130 kW. Tempo de recarga em corrente contínua : 30% a 80% de carga em 16 minutos.

Dimensões e espaço interno

Painel Novo Omoda E5 - Foto: Divulgação Omoda & Jaecoo

Comprimento : 4,54 metros

: 4,54 metros Largura : 1,83 metro

: 1,83 metro Altura : 1,58 metro

: 1,58 metro Distância entre-eixos : 2,63 metros

: 2,63 metros Capacidade do porta-malas : 372 litros

Equipamentos de série e tecnologia