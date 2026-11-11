SUV
Novo Omoda E5 elétrico esgota lote inicial de pré-venda no Brasil
Com 2 mil unidades vendidas, SUV elétrico passa por reajuste de preço nas versões Elite e Prestige
O SUV elétrico renovado Novo Omoda E5 teve o lote inicial de pré-venda esgotado no mercado brasileiro. As duas mil unidades disponibilizadas pela marca foram vendidas após a reestruturação da linha de produtos, que incluiu mudanças no visual, novo interior, mais desempenho e redução no valor total em relação à versão anterior.
Com o fim das unidades promocionais de lançamento, o modelo passou por reajuste nos preços das duas versões comercializadas nas concessionárias.
Reajuste nos preços e configurações
- Versão Elite (entrada): Preço de lançamento de R$ 149.990 subiu para R$ 159.990 (aumento de R$ 10.000).
- Versão Prestige (topo de linha): Preço de lançamento de R$ 179.990 subiu para R$ 184.990 (aumento de R$ 5.000).
- Comparativo com a geração anterior: Antes da atualização, o modelo era oferecido em versão única por R$ 209.990. Mesmo após a alteração dos valores pós-pré-venda, o preço regular permanece cerca de R$ 50 mil abaixo da precificação antiga.
Especificações técnicas de motorização e bateria
- Motorização: Motor elétrico dianteiro de 155 kW (210 cv de potência) e 29,4 kgfm de torque.
- Aceleração: 0 a 100 km/h realizada em 7,2 segundos.
- Bateria da versão Elite: Capacidade de 50,6 kWh, autonomia de 278 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 110 kW.
- Bateria da versão Prestige: Capacidade de 60,9 kWh, autonomia de 320 km no padrão Inmetro e suporte a recarga rápida DC de até 130 kW.
- Tempo de recarga em corrente contínua: 30% a 80% de carga em 16 minutos.
Dimensões e espaço interno
- Comprimento: 4,54 metros
- Largura: 1,83 metro
- Altura: 1,58 metro
- Distância entre-eixos: 2,63 metros
- Capacidade do porta-malas: 372 litros
Equipamentos de série e tecnologia
- Painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas.
- Central multimídia com tela sensível ao toque de 15,6 polegadas.
- Integração sem fio com Apple CarPlay e Android Auto.
- Ar-condicionado automático dual zone.
- Carregador de celular por indução com sistema de refrigeração.
- Conjunto de segurança com 7 airbags e câmeras com visão 540°.
- Pacote ADAS 2.5 com 15 assistências à condução, incluindo frenagem autônoma e piloto automático adaptativo.