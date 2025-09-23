Menu
AUTOS
AUTOS

Rally da Chapada vai acontecer em famoso destino turístico da Bahia

Oitava edição do maior evento de aventura da Bahia terá um percurso de 100 km para duas categorias

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/09/2025 - 17:34 h
Vale do Capão é palco do Rally da Chapada
Vale do Capão é palco do Rally da Chapada

Um dos principais destinos turísticos da Chapada Diamantina, o Vale do Capão será, novamente, o palco do Rally da Chapada, maior evento de aventura da Bahia. O rally está programado para acontecer no dia 15 de novembro.

A largada das equipes das duas categorias, Turismo 4x2 e Adventure 4x4 vão acontecer na vila do Vale do Capão, rodando cerca de 100 km por estradas vicinais da região.

O Rally da Chapada já aconteceu em diversos lugares com paisagens e percursos para quem ama a natureza e o meio ambiente, passando por estradas de:

  • Lençóis;
  • Iraquara;
  • Ibicoara;
  • Barra da Estiva;
  • Andaraí.

Como será o evento?

O evento do Rally da Chapada, que vai acontecer no Vale do Capão, será no formato de gincana automotiva, onde as equipes Turismo 4x2 e Adventure 4x4 devem cumprir uma série de tarefas sociais, culturais e ambientais ao longo do percurso pelas estradas vicinais do Vale do Capão, de acordo com o organizador do evento Roberto Nunes.

Um dos pontos fortes é o das tarefas durante o percurso do Rally da Chapada como o do plantio de mudas nativas da região da Chapada Diamantina. Além deste contato direto com o meio ambiente, o Rally da Chapada proporciona o senso de equipe, valorizando assim as decisões do grupo e oferecendo a oportunidade de conhecer os destinos turísticos da Bahia.

Vale do Capão é palco do Rally da Chapada
Vale do Capão é palco do Rally da Chapada | Foto: Divulgação

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pela plataforma do Sympla com o valor de R$ 250 para a dupla de participantes.

x