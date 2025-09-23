BYD elétrico bate recorde e se torna o carro mais rápido do mundo

Recorde foi estabelecido pelo piloto profissional Marc Basseg - Foto: Divulgação / BYD

O posto de carro mais rápido do mundo troca de dono depois de 6 anos, agora, a BYD ocupa a primeira posição da lista com seu supercarro elétrico Yangwang U9 Xtreme. O recorde foi batido nesta terça-feira, 23, no autódromo alemão, de Papenburg.

O esportivo apelidado de U9X atingiu a impressionante marca de 496,2 km/h, desbancado o Bugatti Chiron Super Sport que era o atual dono do posto de veículo de produção mais rápido do mundo, depois de marcas 490,4 km/h em 2019.

Pilotando a supermáquina estava o experiente piloto alemão Marc Basseng.

Como o carro atingiu essa velocidade

O Yangwang U9 Xtreme foi acelerado em um autódromo oval com 12 km de extensão, onde suas curvas são de até 49,7º, o que permite que os carros atinjam os resultados mais próximos de suas capacidades máximas.

Já o Bugatti foi colocado a teste na pista “secreta” da Volkswagen em Ehra-Lessien, também na Alemanha, onde somente uma reta se estende por 9 km.

Poderia ter ido mais rápido

Segundo o piloto do U9X, Marc Basseng, o veículo poderia ter ido ainda mais rápido superando a marca dos 500 km/h. Porém ele optou por tirar o pé do acelerador quando o velocímetro mostrava a marca 496,2 km/h de por considerar que seria uma manobra arriscada.

Mecânica envolvida no Yangwang U9 Xtreme

O modelo Yangwang U9 Xtreme, apellidado como U9X, apresenta uma fórmula especial para ter se tornado o veículo de produção mais rápido do mundo. Seus quatro motores elétricos entregam nada mais nada menos que 2.978 cv, mais que o dobro que seu modelo “civil” do veículo. Além completam o conjunto a plataforma de 1.200 volts (no U9 normal são 800 volts) e as baterias Blade de alta densidade.

Yangwang U9 Track Edition, carro elétrico mais rápido do mundo | Foto: Divulgação | BYD

Os motores elétricos podem girar em até 30.000 rpm, sendo os mais rápidos já registrados em um carro da categoria até o momento. Porém se engana quem pensa que o U9X é um esportivo para andar somente em linha reta, visto que ele completou uma volta no circuito de Nürburgring em 6:59.157.

Super exclusivo

O U9X é um modelo muito exclusivo, visto que somente 30 unidades foram produzidas em todo o mundo, seu preço ainda não foi divulgado, porém há suspeitas de que ele custe mais de que os 230 mil euros, R$ 1,43 milhão, cobrados na versão “civilizada”.