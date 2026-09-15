ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO
Renault Geely assume operações de Zeekr e Lynk & Co no Brasil
Transição corporativa centraliza a gestão das marcas chinesas sob a Renault Geely no país
A Renault Geely do Brasil passará a deter a estrutura operacional das marcas Zeekr e Lynk & Co no país. A transição entre as empresas encontra-se em estágio final de conclusão.
A movimentação altera o cenário de distribuição e representação dos veículos pertencentes ao grupo chinês no mercado nacional. A operação local passa a ser centralizada sob a governança da nova estrutura corporativa.
Anteriormente, a Zeekr mantinha operações focadas em veículos elétricos de luxo, ao passo que a Lynk & Co articulava sua entrada no mercado brasileiro. A partir da unificação, a gestão integrada visa otimizar processos logísticos, administrativos e comerciais.
A consolidação da mudança reflete as estratégias de expansão de fabricantes asiáticos no setor automotivo brasileiro, priorizando sinergias operacionais e expansão de rede.