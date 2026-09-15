HATCH COMPACTO
Renault Kwid 2027 terá painel digital até na versão mais barata
Hatch compacto ganha visual reestilizado, novas versões e mantém motor econômico
A Renault lançou a linha 2027 do Kwid no mercado brasileiro. O modelo de entrada custa a partir de R$ 71.190 na versão Evolution.
A principal mudança na gama envolve a introdução de painel digital de sete polegadas em todas as configurações.
A versão de entrada substitui a antiga denominação e incorpora o equipamento que antes pertencia apenas às opções superiores.
Versões e preços do Renault Kwid 2027
- Kwid Evolution: R$ 71.090 (versão de entrada com painel digital e sensor de estacionamento).
- Kwid Techno: R$ 75.990 (substitui a configuração intermediária anterior).
- Kwid Outsider: R$ 84.890 (versão topo de linha com apelo aventureiro).
Mudanças no design e equipamentos
O hatch compacto recebeu atualizações visuais na carroceria. Os para-choques dianteiro e traseiro foram redesenhados para alinhar o veículo à identidade visual global da marca.
Todas as versões saem de fábrica com luzes de condução diurna (DRL) em LED. Nas opções mais caras, o modelo incorpora central multimídia com tela de até 10,1 polegadas, espelhamento sem fio para smartphones e entradas USB-C.
Motorização e consumo
Sob o capô, o Renault Kwid 2027 mantém o motor 1.0 SCe aspirado de três cilindros. O propulsor trabalha acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas. O conjunto prioriza o baixo consumo de combustível e mantém a classificação energética eficiente nos testes do Inmetro.