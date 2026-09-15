Renault Kwid 2027 terá painel digital até na versão mais barata

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A Renault lançou a linha 2027 do Kwid no mercado brasileiro. O modelo de entrada custa a partir de R$ 71.190 na versão Evolution.

Renault Kwid 2027 - Foto: Divulgação Renault

A principal mudança na gama envolve a introdução de painel digital de sete polegadas em todas as configurações.

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A versão de entrada substitui a antiga denominação e incorpora o equipamento que antes pertencia apenas às opções superiores.

Versões e preços do Renault Kwid 2027

Renault Kwid 2027 - Foto: Divulgação Renault

Kwid Evolution : R$ 71.090 (versão de entrada com painel digital e sensor de estacionamento).

: R$ 71.090 (versão de entrada com painel digital e sensor de estacionamento). Kwid Techno : R$ 75.990 (substitui a configuração intermediária anterior).

: R$ 75.990 (substitui a configuração intermediária anterior). Kwid Outsider : R$ 84.890 (versão topo de linha com apelo aventureiro).

Mudanças no design e equipamentos

Renault Kwid 2027 - Foto: Divulgação Renault

O hatch compacto recebeu atualizações visuais na carroceria. Os para-choques dianteiro e traseiro foram redesenhados para alinhar o veículo à identidade visual global da marca.

Todas as versões saem de fábrica com luzes de condução diurna (DRL) em LED. Nas opções mais caras, o modelo incorpora central multimídia com tela de até 10,1 polegadas, espelhamento sem fio para smartphones e entradas USB-C.

Motorização e consumo

Sob o capô, o Renault Kwid 2027 mantém o motor 1.0 SCe aspirado de três cilindros. O propulsor trabalha acoplado a uma transmissão manual de cinco marchas. O conjunto prioriza o baixo consumo de combustível e mantém a classificação energética eficiente nos testes do Inmetro.