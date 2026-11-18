David Santos pensou em comprar um elétrico para trabalhar por aplicativo, mas desistiu. Pesaram as dúvidas sobre a vida útil da bateria e o valor de revenda após milhares de quilômetros. “Para motorista de app não vale a pena, a gente roda muito”, diz. Ele teme pagar mais por peças e depender de uma oferta baixa da concessionária na troca. Nas condições que avaliou, a entrada de “no mínimo 30%” foi outro obstáculo.

Jerrinei Fernandes fez outra conta. Há um ano e dois meses, trocou uma Chevrolet Spin a GNV por um BYD Dolphin Plus. Antes, gastava em média R$ 120 por dia com combustível. Hoje, recarrega em casa, onde já tinha placas solares, e estima economizar cerca de R$ 4 mil por mês. Deu R$ 49 mil de entrada, paga R$ 3.070 de prestação e diz ter negociado uma condição de recompra.

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“Gasta menos, até a revisão é mais barata”, diz Fernandes, que pagou R$ 380 pela primeira revisão. O elétrico dispensa trocas de óleo do motor e velas, o que simplifica a manutenção preventiva, mas não elimina reparos. “Esse carro uma vez deu um problema na caixa de direção”, relata. “Como está na garantia, eu troquei pela garantia e não tive custo nenhum”, diz.

Douglas Carvalho, presidente da Associação dos Motoristas e Motociclistas por Aplicativo da Bahia (Amaba), gasta R$ 2 mil ou mais por mês com combustível. Compraria um elétrico, mas ainda não calculou o custo da recarga. Ele ouve de colegas que encontrar onde carregar nem sempre é fácil. A entidade quer propor a instalação de carregadores em espaços públicos na capital baiana.

Garantia e revenda

Para uso comercial, o manual da BYD Brasil prevê dois anos ou 100 mil km para o veículo e oito anos ou 500 mil km para a bateria de tração, o que ocorrer primeiro. No uso particular, os documentos divergem: a ficha do Dolphin Mini GL informa oito anos ou 200 mil km para a bateria, enquanto o manual lista oito anos sem indicar limite de quilometragem. A BYD informa que a bateria Blade superou 3 mil ciclos em testes, resultado que não determina a vida útil de cada unidade.

Ari Pinheiro Júnior, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba), diz que a alta quilometragem preocupa quem compra um elétrico ou híbrido para trabalhar por aplicativo, mas também pesa na revenda dos carros a combustão. “Não acredito que vai desvalorizar mais por ser elétrico ou mais por ser híbrido”, afirma.

Saúde da bateria

Na avaliação de Ari, as três motorizações tendem hoje a perder valor em proporções semelhantes. Ele relata ter vendido elétricos e híbridos seminovos rapidamente na própria loja, mas não apresentou dados comparativos de preços de revenda.

Para quem compra um elétrico seminovo, Ari recomenda checar a saúde da bateria. Segundo ele, empresas especializadas usam scanner para avaliar o componente e emitir um laudo. O dirigente compara o indicador ao dos celulares: em ambos os casos, ele ajuda a entender quanto da capacidade original de armazenar energia foi preservado. Mas Ari ressalva que “ainda é muito precoce para a gente saber qual é o nível aceitável para um carro”.

Duelo dos Seminovos

A Bahia somou 118.959 vendas de veículos seminovos, com até três anos de uso, de janeiro a outubro de 2026, alta de 9,4% ante o mesmo período de 2025, segundo dados da Fenauto e da Senatran.

Em outubro, porém, foram negociadas 12.377 unidades, queda de 1,6% na comparação anual. O balanço reúne todas as motorizações e ajuda a dimensionar o mercado em que se insere o Duelo dos Seminovos. Segundo a Assoveba, as quatro edições deste ano somaram 1.200 veículos vendidos. A próxima está prevista para 11 a 13 de dezembro, na área atrás do Shopping da Bahia.