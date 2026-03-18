Rival da BYD anuncia início de produção de veículos no Brasil

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SUV GS3, veículo que vai ser produzido no Brasil pela GAC. - Foto: Divulgação | GAC

A montadora chinesa GAC, rival da BYD, confirmou, nesta quarta-feira, 18, que vai iniciar a produção de veículos no Brasil a partir de 2027.

A fábrica escolhida como primeiro “lar” dos veículos montados no Brasil é da HPE Automotores, localizada em Catalão, em Goiás. Vale ressaltar que lá já são produzidos modelos da japonesa Mitsubishi.

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Conforme aponta a própria GAC, é previsto uma capacidade de produção de até 50 mil veículos da montadora por ano.

Equipe no Brasil

A GAC apontou que já existe uma equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A missão desse time será a de adaptar os produtos ao mercado nacional e às necessidades dos clientes.

Vale ressaltar que a GAC já conta com um centro de distribuição de peças em Cajamar, São Paulo.

Fábrica HPE Automotores, que vai sediar a montadora da GAC no Brasil | Foto: Divulgação | GAC

Grande investimento

Para estabelecer a marca e custear a transição ao Brasil, a GAC informou que vai investir US$ 1,3 bilhão (R$ 6,76 bilhões, em conversão direta) até 2030.

"A produção local no Brasil representa um passo importante em nossa estratégia global e reforça nossa confiança no potencial do setor industrial brasileiro”, afirmou Lu Guojie, vice-presidente da GAC International.

Ainda de acordo com o executivo, a cooperação com a HPE Automotores vai juntar a experiência de manufatura local com a tecnologia global da GAC.

O modelo que será o pioneiro de montagem no Brasil será o SUV GS3.

SUV GS3, veículo que vai ser produzido no Brasil pela GAC. | Foto: Divulgação | GAC

Conheça o GAC GS3

A aposta para a primeira investida da montadora chinesa do Brasil é o SUV GS3, que mesmo sendo classificado como SUV, aposta em um visual descolado e esportivo.

Isso fica claro no escapamento de ponteira dupla cromada, junto aos difusores, equipamento comum em carros esportivos.

Outro elemento que reforça essa proposta são as linhas. A lataria do veículo é composta de poucas curvas, e muitos ângulos retos e pontas, aparentes nos:

vincos da carroceria;

aerofólio traseiro;

desenho dos faróis e das lanternas;

retrovisores.

SUV GS3, veículo que vai ser produzido no Brasil pela GAC. | Foto: Divulgação | GAC

Motorização

O conceito esportivo não fica somente no design do veículo, mas é levado também ao motor, um modelo 1.5 turbo que gera 170 cv, aliado a um câmbio automatizado de dupla embreagem.

Atualmente, no mercado brasileiro, ele perde somente para o motor 1.6 turbo do Hyundai Creta em sua versão mais cara.

SUV GS3 no Brasil

No Brasil, o veículo vai chegar em duas versões, onde a única diferença será a quantidade de itens de série em cada uma

GAC GS3 Elite

Central multimídia de 14,6 polegadas;

Painel de instrumentos digital;

Faróis de LED com acendimento automático;

Câmera de ré;

Freio de estacionamento eletrônico;

Rodas de liga leve com 18 polegadas;

Chave presencial.

GAC GS3 Elipte Plus

Todos os itens acima, mais:

Piloto automático adaptativo;

Frenagem automática de emergência;

Assistente de permanência em faixa;

Câmera 360 graus;

Teto solar panorâmico;

Rodas de liga leve com 19 polegadas.

Confira a ficha técnica do SUV GAC GS3