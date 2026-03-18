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Rival da BYD anuncia início de produção de veículos no Brasil
Empresa espera uma capacidade de produção de 50 mil unidades anuais
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A montadora chinesa GAC, rival da BYD, confirmou, nesta quarta-feira, 18, que vai iniciar a produção de veículos no Brasil a partir de 2027.
A fábrica escolhida como primeiro “lar” dos veículos montados no Brasil é da HPE Automotores, localizada em Catalão, em Goiás. Vale ressaltar que lá já são produzidos modelos da japonesa Mitsubishi.
Conforme aponta a própria GAC, é previsto uma capacidade de produção de até 50 mil veículos da montadora por ano.
Equipe no Brasil
A GAC apontou que já existe uma equipe de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A missão desse time será a de adaptar os produtos ao mercado nacional e às necessidades dos clientes.
Vale ressaltar que a GAC já conta com um centro de distribuição de peças em Cajamar, São Paulo.
Grande investimento
Para estabelecer a marca e custear a transição ao Brasil, a GAC informou que vai investir US$ 1,3 bilhão (R$ 6,76 bilhões, em conversão direta) até 2030.
"A produção local no Brasil representa um passo importante em nossa estratégia global e reforça nossa confiança no potencial do setor industrial brasileiro”, afirmou Lu Guojie, vice-presidente da GAC International.
Ainda de acordo com o executivo, a cooperação com a HPE Automotores vai juntar a experiência de manufatura local com a tecnologia global da GAC.
O modelo que será o pioneiro de montagem no Brasil será o SUV GS3.
Conheça o GAC GS3
A aposta para a primeira investida da montadora chinesa do Brasil é o SUV GS3, que mesmo sendo classificado como SUV, aposta em um visual descolado e esportivo.
Isso fica claro no escapamento de ponteira dupla cromada, junto aos difusores, equipamento comum em carros esportivos.
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Outro elemento que reforça essa proposta são as linhas. A lataria do veículo é composta de poucas curvas, e muitos ângulos retos e pontas, aparentes nos:
- vincos da carroceria;
- aerofólio traseiro;
- desenho dos faróis e das lanternas;
- retrovisores.
Motorização
O conceito esportivo não fica somente no design do veículo, mas é levado também ao motor, um modelo 1.5 turbo que gera 170 cv, aliado a um câmbio automatizado de dupla embreagem.
Atualmente, no mercado brasileiro, ele perde somente para o motor 1.6 turbo do Hyundai Creta em sua versão mais cara.
SUV GS3 no Brasil
No Brasil, o veículo vai chegar em duas versões, onde a única diferença será a quantidade de itens de série em cada uma
GAC GS3 Elite
- Central multimídia de 14,6 polegadas;
- Painel de instrumentos digital;
- Faróis de LED com acendimento automático;
- Câmera de ré;
- Freio de estacionamento eletrônico;
- Rodas de liga leve com 18 polegadas;
- Chave presencial.
GAC GS3 Elipte Plus
- Todos os itens acima, mais:
- Piloto automático adaptativo;
- Frenagem automática de emergência;
- Assistente de permanência em faixa;
- Câmera 360 graus;
- Teto solar panorâmico;
- Rodas de liga leve com 19 polegadas.
Confira a ficha técnica do SUV GAC GS3
- Preço: a partir de R$ 139.990;
- Motor: 1.5 turbo GDI;
- Potência: 170 cv;
- Torque: 25,5 kgfm;
- Câmbio: Automatizado de dupla embreagem (DCT) com 7 marchas;
- 0 a 100 km/h: 7,5 segundos;
- Comprimento: 4,410 m;
- Largura: 1,850 m;
- Altura: 1,600 m;
- Entre-eixos: 2,650 m;
- Porta-malas: 341 litros;
- Peso: 1.795 kg;
- Combustível: Gasolina;
- Consumo na cidade: 10,2 km/l;
- Consumo na estrada: 11,6 km/l;
- Tanque: 47 litros
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