Novo rival do BYD Dolphin Mini custa R$ 50 mil e surpreende no espaço

BYD Dolphin Mini - Foto: Divulgação BYD

O setor de carros elétricos baratos acaba de ganhar um novo protagonista que promete tirar o sono da BYD. A Chery apresentou oficialmente a nova geração do QQ3 EV, um modelo que resgata o nome do icônico compacto, mas agora com tecnologia de ponta, porte de hatch médio e um preço agressivo que parte de R$ 51 mil (em conversão direta da China).

Chery QQ3 EV vs. BYD Dolphin Mini: Quem ganha a disputa?

Chery QQ3 EV | Foto: Divulgação Chery

Embora o BYD Dolphin Mini seja o atual líder de vendas no Brasil entre os elétricos de entrada, o lançamento da Chery ataca onde o concorrente é mais criticado: o espaço interno.

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Enquanto o Dolphin Mini foca na agilidade urbana com 3,78 metros, o novo Chery QQ3 EV utiliza a plataforma modular T12, elevando suas dimensões para outro patamar:

Comprimento: 4,19 metros.

Entre-eixos: 2,70 metros (mesma medida do Toyota Corolla).

Espaço: Homologado para 5 ocupantes, contra os 4 lugares do rival da BYD.

Ficha técnica: autonomia e tecnologia de 2026

O modelo não é apenas "barato". Ele chega equipado com o que há de mais moderno na indústria chinesa para 2026:

Autonomia real: versões que entregam de 310 km a 420 km (ciclo CLTC).

Desempenho: motores elétricos com potências entre 80 cv e 121 cv.

Cabine Inteligente: central multimídia de 15,6 polegadas com chip Snapdragon 8155 e inteligência artificial por comando de voz.

Segurança: pacote ADAS Falcon 500 inclui estacionamento automático e assistência de condução semiautônoma.

Quanto custará o novo Chery QQ no Brasil?

Na China, o modelo está em pré-venda com valores entre 68.920 e 89.985 yuans. Se a CAOA Chery decidir nacionalizar o projeto ou importá-lo, o valor final deve sofrer o impacto dos impostos de importação vigentes em 2026.

Embora o valor convertido seja atraente, o cenário brasileiro de 2026 impõe desafios. Com a alíquota do Imposto de Importação para elétricos subindo para 35% em julho, especialistas estimam que, se lançado pela CAOA Chery, o modelo chegaria na faixa de R$ 115.000 a R$ 130.000, competindo diretamente com o Dolphin Mini e o GWM Ora 03.



Vale destacar que, mesmo dobrando de preço na vinda para o Brasil, ele continuaria sendo um dos elétricos mais baratos do país, com o diferencial de oferecer espaço interno de sedan (entre-eixos de 2,70m).