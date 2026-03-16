BYD amplia operação e gera novos empregos na Bahia

Complexo industrial da BYD - Foto: Divulgação | BYD

O complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, iniciou o segundo turno de produção nesta segunda-feira, 16. Em nova mobilização, cerca de 800 trabalhadores passam a produzir três modelos: BYD Dolphin Mini, BYD King e BYD Song Pro.

De acordo com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head comercial e de marketing da BYD Brasil, o objetivo da empresa é ampliar a produção de veículos eletrificados no mercado brasileiro, que vem recebendo a linha de forma positiva.

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“Estamos avançando de forma consistente na ampliação da produção de veículos eletrificados em Camaçari, sempre em linha com o planejamento traçado para a operação no Brasil. A resposta do mercado brasileiro tem sido muito positiva, o que reforça nossa confiança no potencial do país[...]" afirma.

O novo turno de produção exigiu uma readequação dos horários de trabalho do complexo. Com isso, a empresa adotou o seguinte sistema: o primeiro turno começa às 6h e se estende até 15h30. Já o segundo tem início às 15h30 e termina às 00h37.

Tanto os colaboradores da produção quanto os do setor administrativo seguem o regime de 42 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Mais de 3 mil trabalhadores

Atualmente, a BYD em Camaçari já soma mais de 3.200 trabalhadores. Com o segundo turno de produção, foi viabilizada uma força-tarefa com os órgãos de recrutamento da Prefeitura de Camaçari e do Governo do Estado da Bahia, responsáveis pela seleção de profissionais para funções como produção, logística e operação de empilhadeiras.

Durante reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quinta-feira, 12, a vice-presidente executiva da BYD e CEO para as Américas e Europa, Stella Li, anunciou em Brasília a criação de mais de 3 mil postos de trabalho para o complexo.

Se somados aos cerca de 3.500 funcionários das construtoras responsáveis pelas obras de ampliação do complexo, o número total de postos de trabalho pode chegar a quase 10 mil.