Saveiro reforça volta dos carros movidos a etanol

Mais de duas décadas depois de os motores flex praticamente eliminarem os carros movidos apenas a etanol, o combustível exclusivo começa a retornar às concessionárias brasileiras. A Volkswagen acaba de lançar a Saveiro Robust Etanol, que chega às lojas ainda em outubro por R$ 111.490. O valor é R$ 4.200 inferior ao da configuração flex e transforma a novidade na opção mais barata da picape.

A Volkswagen é a segunda fabricante a adotar recentemente essa estratégia. Em junho, a Chevrolet apresentou o Onix Eco e o Onix Plus Eco, ambos preparados para funcionar exclusivamente com etanol. Nos dois casos, a combinação de redução de emissões e incentivos fiscais permite oferecer preços mais competitivos, mas retira do consumidor a possibilidade de abastecer com gasolina.

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Produzida em São Bernardo do Campo, a Saveiro utiliza o motor 1.6 MSI EA211, com 116 cv de potência e 16,1 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de cinco marchas. A Volkswagen afirma ter dedicado mais de 740 horas ao desenvolvimento da calibração, incluindo ajustes na partida a frio, ignição, dirigibilidade e eficiência.

Como é o consumo?

O consumo combinado passou de 8,1 km/l na versão flex abastecida com etanol para 8,5 km/l na configuração dedicada. Na cidade, a fabricante informa melhora de aproximadamente 5%. A eficiência energética passou de 1,83 para 1,81 MJ/km (indicador no qual o menor resultado representa melhor aproveitamento da energia).

De acordo com os critérios do Programa Carro Sustentável, as emissões no ciclo do poço à roda foram calculadas em 50 gramas de CO2 equivalente por quilômetro, ante 106 g/km de uma Saveiro flex comparável. Essa metodologia considera não apenas os gases liberados pelo escapamento, mas toda a cadeia de produção e distribuição do combustível.

A Saveiro Robust Etanol tornou-se a primeira picape compacta incluída no Programa Carro Sustentável, que concede IPI zero aos veículos enquadrados nos critérios de emissões, reciclabilidade, produção nacional e categoria. A Volkswagen já participa da iniciativa com Polo Track, Polo Robust e Tera MPI.

“Agora, damos a este cliente uma nova escolha. Uma picape preparada para rodar exclusivamente com etanol, combustível que o País conhece e produz”, afirma o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom. A marca direciona a novidade especialmente a empresas, produtores rurais, profissionais autônomos e frotistas interessados em reduzir emissões.

Onix Plus Eco

A Chevrolet abriu esse movimento com o Onix Eco e o Onix Plus Eco. Os modelos utilizam motor 1.0 turbo de 115 cv, torque de 16,8 kgfm e câmbio automático de seis marchas. Não houve alteração física no propulsor: a fabricante desenvolveu uma calibração específica para ignição, combustão e gerenciamento dos componentes.

Segundo a GM, as configurações Eco reduzem em aproximadamente 70% as emissões de carbono no cálculo do poço à roda em comparação com um modelo similar movido a gasolina. O Onix Eco aparece anunciado por R$ 99.990 no site da Chevrolet, em oferta comercial. A fabricante informa ainda que o consumo rodoviário com etanol passou de 10,9 km/l no flex para 11,1 km/l no Eco.

O retorno dos veículos dedicados ao etanol também está relacionado às novas regras tributárias. Além da possibilidade de IPI zero pelo Carro Sustentável, o IPI Verde concede tratamento mais favorável aos automóveis movidos apenas com o combustível vegetal. Até agora, Chevrolet e Volkswagen são as únicas fabricantes com produtos confirmados nessa configuração.

A Volkswagen também testa um Polo Track 100% etanol, enquanto a Stellantis estuda a tecnologia, mas nenhum desses novos produtos foi anunciado oficialmente. Híbridos flex, como os da GWM, representam outra estratégia e não devem ser confundidos com modelos que funcionam exclusivamente com etanol.

Para o consumidor, a decisão exige mais do que comparar os preços de tabela. A economia dependerá do preço do etanol, do consumo e da disponibilidade do combustível em cada região. O desconto inicial pode favorecer Saveiro, Onix e Onix Plus, sobretudo no uso profissional e em frotas, mas a impossibilidade de recorrer à gasolina reduz a flexibilidade em viagens e em locais onde o biocombustível é menos competitivo.